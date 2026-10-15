La razón científica por la que se nos cae más el pelo en otoño

Llega el otoño y, con él, la típica caída abundante del pelo. Aunque puede resultar preocupante, suele estar relacionada con el ciclo natural de renovación capilar. Pero ¿por qué parece intensificarse durante los meses de septiembre, octubre y noviembre?

El cabello atraviesa distintas fases a lo largo de su vida: crecimiento, reposo y caída. En determinadas épocas del año, un mayor número de cabellos puede coincidir en la fase de desprendimiento, haciendo que la pérdida sea más visible.

Este fenómeno se conoce como caída estacional del cabello. Una de las explicaciones que se estudian es el efluvio telógeno, una alteración del ciclo capilar en la que más cabellos de lo habitual entran en la fase de caída. Sin embargo, el efluvio telógeno también puede desencadenarse por factores como el estrés, una enfermedad reciente, cambios hormonales o déficits nutricionales.

Mujer que sufre de caída de pelo | Freepik

Perder cabello a diario es normal. La clave está en observar si la caída aumenta de forma clara respecto a lo habitual y cuánto tiempo se mantiene.

El ensanchamiento de la raya, una pérdida visible de densidad o la aparición de zonas sin pelo son señales que conviene consultar con un dermatólogo. También es recomendable buscar valoración médica si la caída se acompaña de picor, descamación o inflamación del cuero cabelludo.

Mantener una alimentación equilibrada, consumir suficientes proteínas y nutrientes, descansar bien y controlar el estrés son medidas importantes para cuidar nuestro cabello durante esta época del año.

También conviene evitar los peinados que tiran demasiado del cabello, el exceso de calor y los tratamientos químicos agresivos.