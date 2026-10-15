Alerta por un posible caso de difteria en Ceuta: qué es esta enfermedad y cuáles son sus síntomas

La posibilidad de un caso de difteria en Ceuta ha vuelto a poner el foco en esta infección bacteriana. Pero ¿qué es exactamente, cómo se transmite y qué síntomas provoca?

La difteria es una infección causada por determinadas cepas de la bacteria Corynebacterium diphtheriae, que pueden producir una toxina capaz de dañar los tejidos. Afecta principalmente a la nariz y la garganta, aunque también puede provocar lesiones en la piel.

La transmisión se produce sobre todo a través de las gotículas respiratorias que se expulsan al toser o estornudar, así como por el contacto estrecho con una persona infectada. Algunas personas pueden portar la bacteria sin presentar síntomas.

Síntomas

Los primeros síntomas suelen aparecer entre dos y cinco días después del contagio. Entre los más habituales se encuentran la fiebre, el dolor de garganta, la debilidad y la inflamación de los ganglios del cuello.

En los casos respiratorios, la toxina puede provocar la formación de una membrana gruesa y grisácea en la garganta o la nariz. Esta capa puede dificultar la respiración y la deglución. La infección también puede afectar al corazón y al sistema nervioso, causando complicaciones potencialmente mortales.

Prevención y tratamiento

La vacunación es la principal herramienta para prevenir la difteria. Cuando existe sospecha de contagio, es importante iniciar rápidamente la evaluación y el tratamiento médico. En los casos respiratorios, suele incluir antitoxina diftérica y antibióticos.

Aunque la difteria es poco frecuente en España, las autoridades sanitarias mantienen sistemas de vigilancia para detectar posibles casos y evitar la transmisión.