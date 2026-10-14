Identifican un nuevo dinosaurio a partir de un fósil que estuvo en un cajón 100 años

Un equipo científico británico ha descubierto una nueva especie de dinosaurio de largas garras a partir de un fósil craneal hallado en la Isla de Wight y que había estado escondido en un cajón durante más de 100 años.

El dinosaurio, descrito en la revista Royal Society Open Science, pertenece a un grupo de carnívoros ágiles y bípedos llamados megaraptoranos y es el primero de este grupo que se ha encontrado en Europa.

Los megaraptoranos estaban estrechamente emparentados con los tiranosaurios, incluido el Tyrannosaurus rex, pero tenían cabezas esbeltas y atacaban a sus presas con sus grandes brazos y sus garras gigantes y curvas, en lugar de con sus mandíbulas, explica un comunicado del University College London.

Aunque algunas especies alcanzaban tamaños gigantescos, al igual que los tiranosaurios, esta nueva es una de las más pequeñas y antiguas del grupo que se han hallado hasta la fecha. Vivió en el Reino Unido durante el Cretácico Temprano, hace unos 120 millones de años.

El espécimen habría medido entre tres y cuatro metros de largo y algo más de un metro y medio de altura, y probablemente habría tenido plumas; sus garras podrían haber medido entre 10 y 20 centímetros de largo. Se habría alimentado de pequeños dinosaurios, lagartos y mamíferos, ocupando un papel similar en la cadena alimentaria al de la hiena actual.

Los megaraptoranos se consideran los más misteriosos de los grandes dinosaurios carnívoros, ya que se han hallado muy pocos fósiles.

Se cree que se originaron en Asia, antes de migrar a través de Europa y convertirse en depredadores ápice en toda la masa continental meridional de Gondwana (que incluye las actuales África, Sudamérica y la Antártida).

Pero hasta ahora, a esta teoría le faltaban pruebas fósiles clave, pues no se habían encontrado megaraptoranos en Europa.

El fósil, un fragmento de la parte posterior de un cráneo, fue adquirido por el Museo de Historia Natural en 1924 y había pasado desapercibido para su estudio hasta ahora.

Para el trabajo, los investigadores realizaron una tomografía computarizada del fósil, creando un modelo 3D de esa parte del cráneo, así como un modelo del interior del mismo -del cerebro-. Usaron asimismo algoritmos informáticos y modelos matemáticos.

Al dinosaurio se le ha dado el nombre de Invictibellatrix amberina. Invictibellatrix significa "guerrera invicta", en homenaje al papel de los megaraptoranos como enormes depredadores ápice. Amberina hace referencia al ámbar encontrado en las rocas donde se descubrió el fósil, así como a un nombre femenino.

"Es un auténtico misterio que este fósil pasara desapercibido durante tanto tiempo guardado en un cajón durante casi 100 años. En la Isla de Wight se encuentran muchos huesos; quién sabe qué más está esperando a ser descubierto", apunta Cassius Morrison, del University College London.