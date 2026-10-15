CMF lanza en España sus primeros altavoces con un original diseño de "Brik"

La firma barata de Nothing acaba de lanzar sus primeros altavoces inteligentes, los nuevos CMF Speaker S y CMF Speaker M. Unos altavoces que no pasan desapercibidos, ya que tienen un diseño radicalmente diferente a todo lo que conocemos, y desde luego nos van a ofrecer no solo un buen sonido, sino también un diseño verdaderamente atrevido y poco habitual en un segmento que suele ser bastante conservador. Unos nuevos altavoces que ya se pueden adquirir en España.

Precio y disponibilidad

Los nuevos altavoces llegan a una gama de entrada, con un precio de 59 euros para el CMF Speaker S y de 99 euros para el CMF Speaker M. Se pueden comprar ya desde la propia tienda online de la marca. Están disponibles en cuatro colores: Blanco, Gris oscuro, Naranja y Turquesa.

nuevos CMF Speaker S y CMF Speaker M | CMF

Ficha técnica de los nuevos CMF Speaker S y CMF Speaker M

Estos altavoces cuentan con un concepto modular y personalizable, los dos incorporan paneles frontales y diales intercambiables. Lo mejor de todo es que podemos crear diseños personalizados impresos en 3D basados en especificaciones estandarizadas, de forma que podamos darles nuestro propio toque personal a su diseño.

El CMF Speaker S es el modelo más compacto y portátil, cuenta con formato vertical que permite guardarlo fácilmente en una mochila o colgarlo con una correa o mosquetón gracias a su punto de sujeción integrado. Ofrece un driver de rango completo de 45 mm junto a dos radiadores pasivos para reforzar los graves y su potencia es de 10 W RMS, ofreciendo una respuesta en frecuencia de 70 Hz a 20 kHz.

El CMF Speaker M se ha diseñado para ofrecer mayor potencia en habitaciones o eventos al aire libre, con un formato de mayor volumen e incluye un asa integrada para trasladarlo con facilidad. Tiene un recinto acústico cerrado con un sistema de dos drivers: un woofer dedicado de 25 W y un tweeter de 10 W. Y alcanza una potencia total de 35 W RMS y una respuesta de 60 Hz a 20 kHz, logrando graves más profundos y mayor separación entre instrumentos.

Ambos comparten diferentes tecnologías de audio, que son bastante interesantes para el precio tan ajustado que tienen. Utilizan el algoritmo Adaptive Tuning integrado en su hardware, que optimiza en tiempo real la potencia y ecualización sin depender de una app. Incluyen las tecnologías Ultra Bass con refuerzo de graves y Wide Soundstage con ampliación del espacio sonoro. Ambos utilizan cuatro perfiles de ecualización en la app Nothing X (Balanced, More Bass, More Treble y Voice).

Los modos multialtavoz permiten crear un sistema estéreo real combinando dos unidades iguales e incluso sincronizar múltiples altavoces compatibles, incluso si son de otras marcas, mediante Party Mode, basado en Auracast. En términos de conectividad, ofrecen Bluetooth 6.0, emparejamiento NFC, Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair. Así como conexión dual simultánea a dos fuentes, audio digital por USB-C de baja latencia y la función Auto Wake Up al conectar alimentación externa.

Y una de las características más importantes, la batería y su resistencia a los elementos. Ya que ofrecen hasta 18 horas de reproducción al 50% de volumen y su carga rápida proporciona 1 hora de música con solo 10 minutos de carga. Frente a los elementos, cuenta con una certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.