CANVA, ZOOM, CAIXABANK...
Una nueva caída de Cloudflare provoca fallos en webs de todo el mundo
Este incidente recuerda al ocurrido el pasado 18 de noviembre y, aunque ha generado problemas durante horas, los servicios comienzan a restablecerse.
Publicidad
Una nueva caída del servicio de Cloudflare ha vuelto a dejar inaccesibles numerosos sitios web y servicios online a nivel mundial. Plataformas conocidas como Canva, Zoom, CaixaBank, Bankinter, videojuegos populares y otras grandes webs han registrado fallos o lentitud.
Este incidente vuelve a repetirse tan solo unas semanas después de otra caída masiva de Cloudflare, ocurrida el pasado 18 de noviembre, cuando muchos servicios (ChatGPT, X (antes Twitter), videojuegos y otras plataformas) dejaron de funcionar.
Según la compañía, el problema actual se debe a fallos en su panel de control y en las APIs relacionadas, lo que provocó un aumento de errores y fallos en la entrega de tráfico web.
Aunque muchos usuarios continúan experimentando problemas de acceso, desde Cloudflare aseguran que ya han implementado una solución provisional y están monitorizando su efectividad. A medida que pasan las horas, parece que el servicio va recuperándose. Las webs poco a poco vuelven a estar accesibles.
Publicidad