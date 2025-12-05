Una nueva caída de Cloudflare provoca fallos en webs de todo el mundo

Una nueva caída del servicio de Cloudflare ha vuelto a dejar inaccesibles numerosos sitios web y servicios online a nivel mundial. Plataformas conocidas como Canva, Zoom, CaixaBank, Bankinter, videojuegos populares y otras grandes webs han registrado fallos o lentitud.

Este incidente vuelve a repetirse tan solo unas semanas después de otra caída masiva de Cloudflare, ocurrida el pasado 18 de noviembre, cuando muchos servicios (ChatGPT, X (antes Twitter), videojuegos y otras plataformas) dejaron de funcionar.

Según la compañía, el problema actual se debe a fallos en su panel de control y en las APIs relacionadas, lo que provocó un aumento de errores y fallos en la entrega de tráfico web.

Aunque muchos usuarios continúan experimentando problemas de acceso, desde Cloudflare aseguran que ya han implementado una solución provisional y están monitorizando su efectividad. A medida que pasan las horas, parece que el servicio va recuperándose. Las webs poco a poco vuelven a estar accesibles.