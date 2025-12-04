Esto es lo más buscado en Google en 2025: entre el apagón y el interés por saber quién es Andy y quién Lucas

El buscador más popular de internet (Google) ha publicado las tendencias de búsqueda de 2025, que reflejan los asuntos por los que más se han interesado los españoles en internet, y que oscilan entre el apagón que se registró en el país el pasado 28 de abril, algunos de los fenómenos meteorológicos más significados (las alertas por lluvias o los incendios) hasta la curiosidad por saber quién es Andy y quién es Lucas.

Google ha hecho públicos esos datos en el informe "El año en búsquedas 2025", un trabajo que radiografía cuáles han sido las principales curiosidades que los españoles han trasladado al buscador y que retrata el interés por algunos de los temas que han centrado la actualidad (Israel, la Flotilla o el nuevo Papa), por los desastres naturales, por la cocina casera, algunos dilemas cotidianos (cómo hacer caca en el trabajo) o curiosidades que se repiten muchos años, como la migración de la mariposa 'monarca'.

Los datos que ha facilitado reflejan que los términos que han experimentado un mayor crecimiento durante el año que termina han sido los relacionados con las diferentes alertas y crisis que se han registrado, y encabeza la lista el 'Apagón España', seguido de 'Alerta lluvias' y de 'Incendios España', las consultas relacionadas con el 'Nuevo Papa' y la 'Migración de la mariposa monarca'.

La lista de los términos más buscados del año la completan 'Lalachús', 'La Revuelta', 'Flotilla Gaza', 'Premio Planeta 2025' y 'Labubu', la colección de muñecos que se ha popularizado hasta hacerse viral durante los últimos meses.

Pantallas: cine y series virales

En el listado de las películas y las series más buscadas destacan títulos premiados y muy comentados como 'Anora', 'Sirat', 'La infiltrada' o 'Nosferatu' de Robert Eggers, y producciones como 'Weapons', 'The Brutalist', 'El 47', 'Superman', 'Emilia Pérez' y 'Adolescencia' completan un top que combina los éxitos comerciales, el cine de autor y algunos de los fenómenos que han centrado las conversaciones durante el año.

Los españoles han querido además poner cara y saber más sobre algunos de los personajes que han sido noticia durante el año, y en el capítulo que Google dedica a explorar 'quién es....' destacan el nuevo Papa, 'quién es Andy y quién es Lucas', 'Lalachús', 'Topuria', 'Salva Reina', 'Abby', 'Karla Sofía Gascón', 'Montoya', 'Rosalía' o 'Alcaraz'.

Entre las búsquedas más prácticas y orientadas a conocer cómo realizar determinadas tareas o recetas, Google ha detectado un creciente interés por las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, pero también por algunas ancestrales (cómo hacer fuego con dos palos), aunque entre esas preguntas se ha colado una muy recurrente -ha asegurado el buscador- durante los últimos meses: la de cómo hacer caca en el trabajo.

El ranking de '¿cómo?' lo encabeza 'hacer fotos con la IA', y entre las diez preguntas más repetidas del año figuran además '¿cómo quitar el maquillaje de la almohada?', 'hacer fuego con dos palos', 'hacer crepes caseros', 'hacer potaje de garbanzos con bacalao y espinacas', 'hacer crumbl cookies', 'hacer té matcha', 'yogur casero' o 'chocolate de dubai'.

La lista de los 'por qué..'

Las grandes dudas de 2025 fueron muy diversas y oscilan entre algunos asuntos que han centrado la actualidad política internacional o los asuntos más cotidianos, y los navegantes preguntaron al buscador por qué se ha ido la luz, por qué Israel ataca a Irán, por qué los papas cambian de nombre, por qué la Feria de Abril es en mayo o por qué han subido tanto los huevos.

Pero en esa lista se han colado otros asuntos más cotidianos y mundanos con otros más existenciales, porque los usuarios han preguntado con mucha frecuencia al buscador por qué no hay luz en el espacio, por qué suenan las tripas, por qué la sandía es símbolo de Palestina o por qué se pegan los bostezos.

Los españoles se han interesado además de forma masiva, según revela el estudio que Google ha facilitado a los medios, por el significado de muchas de las palabras que han marcado la actualidad del año, y entre ellos destacan los términos edadismo, queer, PH, DANA, woke, Berghain, nuda propiedad, FOMO, PEC y 'la hora espejo' -cuando coinciden en los relojes digitales el número que marca la hora con el de los minutos-.

Y para tratar de entender '¿qué es mejor....?', los españoles preguntaron masivamente al buscador si el diésel o la gasolina; si Gemini o ChatGPT; si la mantequilla o la margarina; para la resaca; la declaración conjunta o individual; amortizar plazo o cuota; comprar un coche o un renting; desayunar antes o después de entrenar; retinol o retinal; y la creatina o la proteína.