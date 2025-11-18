Una caída mundial deja fuera de servicio X (antes Twitter), Canva y ChatGPT

La red global Cloudflare está sufriendo una caída que está afectando a múltiples plataformas importantes. Usuarios reportan que X (antes Twitter), Canva y ChatGPT están experimentando fallos: no se cargan páginas, aparecen errores o incluso no se puede iniciar sesión.

Por ejemplo, en X, muchos usuarios no pueden ver publicaciones ni cargar nuevos contenidos; en Canva, hay reportes de tiempos de espera o mensajes de error y en ChatGPT, algunos ven mensajes como "Please unblock challenges.cloudflare.com to proceed" al intentar usar el servicio.

En los foros de usuarios también se apunta directamente a la infraestructura de Cloudflare como origen del fallo.

Por el momento, Cloudflare no ha dado todos los detalles sobre la causa exacta, pero parece que están investigando la incidencia y trabajando para restablecer el servicio.