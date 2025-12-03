Este sencillo truco te dice cuál es tu ojo dominante

Aunque ambos ojos trabajan juntos, nuestro cerebro prioriza la información que recibe de uno de ellos en tareas que requieren precisión. Esto es lo que se conoce como dominancia ocular y conocer cuál es nuestro ojo "preferente" puede facilitar actividades cotidianas como conducir o técnicas como practicar deportes de puntería.

La dominancia ocular es la inclinación natural del cerebro por elegir un ojo como referencia principal para alinear, enfocar o apuntar. Esto no supone que el otro ojo funcione mal, sino que uno lleva el liderazgo en la percepción visual.

Imagen de un hombro con el ojo azul | Unsplash

Aproximadamente el 65% de las personas tienen dominancia del ojo derecho, mientras que el resto la tiene en el izquierdo o, en casos poco frecuentes, de forma mixta. Este fenómeno está vinculado a las columnas de dominancia ocular en la corteza visual.

Detectar cuál es tu ojo dominante es sencillo. Solo debes formar un triángulo con las manos y enfocar un objeto distante. Cierra un ojo y luego el otro: el que mantenga el objeto centrado es el dominante. Esto es lo que se conoce como la prueba de Miles.

Saberlo puede ser útil en múltiples contextos, como elegir el ojo con el que mirar por el visor de una cámara o mejorar el rendimiento en deportes de precisión. También es útil para actividades manuales como enhebrar una aguja o para facilitar decisiones médicas como cirugías o terapias para corregir problemas de visión.