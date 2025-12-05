ÚLTIMA DEL AÑO
Las mejores imágenes de la superluna de diciembre en todo el mundo
Completamente redonda, más grande, más brillante y más rojiza en algunos lugares, iluminó el cielo la madrugada del 4 al 5 de diciembre de 2025.
La luna llena de diciembre ha tenido lugar esta pasada noche, la del 4 al 5 de diciembre. No ha sido una luna llena normal y corriente, sino una superluna que se ha visto un 8% más grande y un 15% más brillante y ha dejado unas imágenes de lo más espectaculares en todo el mundo. Si no pudiste presenciarla aquí te dejamos algunas de las mejores fotografías:
1. La última luna llena del año brilló sobre Turquía.
2. La superluna Fría brilla sobre los rascacielos en Nueva York, Estados Unidos.
3. La luna llena de diciembre se eleva en el cielo sobre la India dejando una espectacular fotografía.
4. La Luna Fría se eleva sobre la ciudad china de Shenyang.
5. La luna llena de diciembre iluminó Punta Arenas, en Chile.
6. En Porto Alegre, Brasil, una luna llena más grande y rojiza formó un espectáculo único.
7. La superluna de diciembre se eleva en el cielo mexicano.
8. En Estambul, Turquía, la última luna llena del año se vio mucho más grande de lo habitual y con un tono rojizo.
