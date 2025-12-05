Las mejores imágenes de la superluna de diciembre en todo el mundo

La luna llena de diciembre ha tenido lugar esta pasada noche, la del 4 al 5 de diciembre. No ha sido una luna llena normal y corriente, sino una superluna que se ha visto un 8% más grande y un 15% más brillante y ha dejado unas imágenes de lo más espectaculares en todo el mundo. Si no pudiste presenciarla aquí te dejamos algunas de las mejores fotografías:

1. La última luna llena del año brilló sobre Turquía.

Superluna Fría en Turquía | Getty

2. La superluna Fría brilla sobre los rascacielos en Nueva York, Estados Unidos.

Superluna Fría en Nueva York | Getty

3. La luna llena de diciembre se eleva en el cielo sobre la India dejando una espectacular fotografía.

Superluna Fría en la India | Getty

4. La Luna Fría se eleva sobre la ciudad china de Shenyang.

Superluna Fría en China | Getty

5. La luna llena de diciembre iluminó Punta Arenas, en Chile.

Superluna Fría en Chile | Reuters

6. En Porto Alegre, Brasil, una luna llena más grande y rojiza formó un espectáculo único.

Superluna en Brasil | Reuters

7. La superluna de diciembre se eleva en el cielo mexicano.

Superluna Fría en México | Reuters

8. En Estambul, Turquía, la última luna llena del año se vio mucho más grande de lo habitual y con un tono rojizo.