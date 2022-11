Marte pudo haber tenido vida antes que la Tierra

Se estima que Marte tiene, aproximadamente, 4.603 miles de millones años. Los científicos saben que, cuando el planeta era joven, una multitud de asteroides de hielo transportaron a su superficie agua y moléculas orgánicas para que surgiera la vida. Según un nuevo estudio publicado en 'Science Advances' de la Universidad de Copenhague, esto significa que Marte pudo ser el primer planeta del sistema solar con vida.

Hace unos meses, otro estudio publicaba cómo era el mapa de agua en Marte cuando había. La investigación danesa habla de que hace unos 4.500 millones de años había suficiente agua como para que todo el planeta rojo fuera azul. En teoría, estaba cubierto por un océano de 300 metros de profundidad y con hasta un kilómetro en algunas zonas.

Además de agua, los asteroides helados también llevaron a Marte moléculas biológicamente relevantes, como los aminoácidos. Estas se utilizan cuando el ADN y el ARN forman bases que contienen todo lo que necesita una célula. Existen evidencias de que hace 3.700 millones de años muchos microorganismos vivían en Marte.

Esto significaría que en Marte hubo vida antes que en la Tierra, y que fue el primer planeta con algún signo vital de todo el sistema solar.

Imagen de Marte | Aynur_zakirov | Pixabay

¿Cómo se ha estudiado el medio acuático de Marte?

Para estudiar qué composición tenía Marte hace miles de millones de años, el profesor Martin Bizzarro y sus compañeros analizaron un meteorito de miles de millones de años. Esta roca espacial fue, una vez, "parte de la corteza original de Marte y ofrece una visión única de lo que sucedió en el momento en que se formó el sistema solar", explican desde la Universidad de Copenhague.

Este análisis fue posible porque la superficie de Marte no se mueve; no es como la de la Tierra, que se desplaza porque las placas tectónicas están en continuo movimiento. Este hecho hizo que actualmente no se pueda conocer qué ocurrió en el planeta Tierra durante sus primeros 500 millones de años, pero en Marte sí ha sido posible porque "la superficie del planeta conserva un registro de la historia más temprana", concluye Bizzarro.

SEGURO QUE TE INTERESA:

En Marte ya hay más de 7.000 kilogramos de basura espacial creada por humanos