Los inventos más increíbles que no sabías que habían sido desarrollados por mujeres

A lo largo de la historia muchas mujeres han sido relegadas a un segundo plano. La lista de representantes femeninas que han alcanzado fama y renombre gracias a su propio esfuerzo, dedicación y a su genialidad ha crecido con el paso del tiempo.

Muchos son los ejemplos, desde las artes y la cultura hasta la tecnología y la investigación. Y como no podía ser de otra manera, el ámbito de la ciencia y los descubrimientos no ha sido una excepción. Sin ellas y sin su contribución, el mundo de la ciencia, la física, la química, la tecnología y nuestra vida en general probablemente no sería el mismo.

Aquí te dejamos algunos de los inventos más increíbles que utilizas en tu día a día y seguramente no sabías que habían sido creados por mujeres.

Lavavajillas

Cuánto tiempo nos ha ahorrado este invento al no tener que fregar todos los platos después de una comida. Fue a finales del sigo XIX, concretamente en 1893, cuando Josephine Cochrane hizo realidad esta idea patentada en 1850 por Joel Houghton.

Todo ocurrió después de que se le rompieran unos platos muy valiosos de una antigua porcelana China al lavarlos. Ahora, gracias a ella, muchas casas han podido beneficiarse de un sistema automático, rápido y eficiente de lavar los platos.

Vasos en el lavavajillas | iStock

Típex

Estás tomando apuntes en una hoja y, sin quererlo, te equivocas. Sin embargo, en vez de tirar la hoja y comenzar en una nueva o tachar el error hemos utilizado el típex. Gracias a el hemos podido corregir fallos de escritura y no emborronar cuadernos, libretas u otros.

Puede que no lo sepas, pero también fue invento de una mujer. En concreto de Bette Nesmith Graham, que en 1956 creó lo que ella llamó el "Mistake Out". La marca IBM rechazó comercializarlo, por lo que ella decidió venderlo desde su propia casa con el nombre Liquid Paper. Esta mezcla de agua y pintura blanca es lo que hoy conocemos como Típex.

Típex | iStock

Pedal de los cubos de basura

Puede que lo utilices en tu día a día y, ni aprecies realmente el gran invento que es ni sepas que fue desarrollado por una mujer. Se trata del pedal de los cubos de basura y detrás de este invento está Lillian Moller Gilbreth, apodada como la primera dama de la ingeniería.

Lillian era madre de 12 hijos y tenía una gran preocupación porque las tareas de la casa se hicieran rápido, así que buscaba soluciones para agilizar el trabajo de casa. Por ello, en creó este pedal que facilita mucho el trabajo a la hora de tirar cualquier deshecho a la basura. Hoy en día seguro que la mayoría tiene una basura con este mecanismo.

Cubo de la basura | iStock

Filtro de café

Hay quien hoy en día no puede vivir sin su café diario. De hecho, cuántas veces hemos escuchado la frase "yo hasta que no me tomo el café por la mañana no soy persona". Pues bien, esto también fue inventado por una mujer, en concreto por Melitta Bentz en 1908.

En esas fechas, cuando la demanda por el café estaba subiendo en Europa, Melitta llegó con su invento para revolucionar el mundo. Desarrolló el filtro de café, un utensilio capaz de filtrar el agua caliente de los granos molidos del café para después volcar el líquido en la taza.

Melitta Benz, inventora del filtro de café | Internet

Jeringuilla

Letitia Geer fue la responsable de uno de los avances más indispensables de la medicina moderna. Es cierto que antes ya se usaban otras jeringuillas de tipo más rudimentario. Sin embargo, Geer inventó en 1899 la primer jeringuilla que se podía usar con una sola mano, algo que facilitaba mucho el trabajo de un médico.

jeringuilla al fondo con un líquido azul | Sinc

Limpiaparabrisas

Vas en el coche y empieza a llover, ¿qué haces? Hoy en día es tan sencillo como darle a un botón y activar los limpiaparabrisas que te despejan el cristal y te lo dejan perfecto. Puede que nunca te hayas parado a pensarlo pero lo cierto es que se trata de un gran invento y detrás de él está la estadounidense Mary Anderson.

Mary, tras realizar un recorrido en tranvía por Nueva York en el que el conductor tenía que salir cada pocos minutos para limpiar el vidrio del parabrisas, decidió ponerse manos a la obra e inventar un artefacto que consiguiera limpiarlo de manera automática y efectiva.

Sin ellos hoy en día sería casi imposible conducir bajo la lluvia. ¡Actualmente hasta los aviones disponen de limpiaparabrisas!

Limpiaparabrisas | iStock

WiFi

Hedy Lamarr, una conocida actriz austriaca, desarrolló la teoría del espectro ensanchado, el precursor del Wifi, durante la Segunda Guerra Mundial.

El invento de un sistema de comunicaciones secretas para los torpedos controlados por radio sentó las bases tecnológicas para inventos de hoy en día como el WiFi o el GPS.

Aunque lo creó en 1940, la invención no fue aprovechada hasta los años 60, cuando la patente se utilizó para desarrollar comunicaciones militares inalámbricas para misiles guiados.