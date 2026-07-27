Estos biomarcadores sanguíneos predicen cuándo aparecerán los síntomas de la ELA

Cada día, miles de neuronas mueren silenciosamente en nuestro cerebro y en la médula espinal. En la mayoría de las personas ese proceso forma parte del envejecimiento natural. En quienes desarrollan esclerosis lateral amiotrófica (ELA), sin embargo, esa pérdida se acelera hasta destruir las motoneuronas encargadas de controlar prácticamente todos los movimientos voluntarios del cuerpo: caminar, hablar, tragar e incluso respirar.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa poco frecuente, pero devastadora. Se calcula que en España conviven con ella unas 4.000 personas, mientras que cada día se diagnostican más de tres casos, según datos de la Sociedad española de Neurología. Detrás de cada paciente existe además una red de familiares y cuidadores que terminan convirtiéndose en parte esencial del tratamiento diario. En conjunto, decenas de miles de personas ven transformada su vida por una enfermedad que, pese a los avances científicos, continúa sin disponer de una cura.

Uno de los mayores desafíos médicos es que la ELA suele detectarse demasiado tarde. Cuando aparecen los primeros síntomas (una debilidad en una mano, dificultades para hablar o una pérdida de fuerza aparentemente inexplicable) las neuronas motoras llevan meses, e incluso años, deteriorándose. Gran parte del daño ya es irreversible.

Por eso, desde hace tiempo, los científicos persiguen una idea que podría cambiar completamente cómo nos acercamos a esta enfermedad: encontrar un biomarcador capaz de avisar de que la ELA está comenzando antes incluso de que el paciente note el primer síntoma.

Ahora, un estudio dirigido por científicos de la Universidad de Miami y financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), publicado en Nature Medicine, nos acerca un poco más a ese objetivo. Los autores, liderados por Michael Benatar, han identificado un conjunto de 19 proteínas presentes en la sangre cuya combinación permite estimar con notable precisión cuándo comenzará la enfermedad en personas con alto riesgo genético.

El avance se apoya en uno de los proyectos más singulares dedicados a la ELA: Pre-fALS, (siglas de Esclerosis lateral amiotrófica familiar presintomática) un estudio que lleva casi dos décadas siguiendo a personas portadoras de variantes genéticas asociadas a la enfermedad, pero que todavía no habían desarrollado síntomas.

Gracias a ese seguimiento continuado, el equipo de Benatar pudo observar algo extraordinario: mucho antes de que aparecieran las primeras manifestaciones clínicas, determinadas proteínas de la sangre empezaban a cambiar.

Analizando más de 5.000 proteínas diferentes mediante técnicas de proteómica de alta resolución, el equipo identificó 92 moléculas que se comportaban de forma distinta antes del inicio de la enfermedad. Después recurrieron a algoritmos de aprendizaje automático para seleccionar la combinación más útil.

El resultado fue un conjunto formado por 19 biomarcadores, entre ellos la conocida proteína neurofilamento de cadena ligera (NfL), que permitió estimar la aparición de los primeros síntomas con un margen medio de error de aproximadamente 18 meses, incluso cuando faltaban varios años para el diagnóstico clínico.

"Si un portador de una variante genética asociada a la ELA me hubiera preguntado hace unos años cuándo desarrollaría síntomas, me habría resultado muy difícil ofrecer una respuesta razonable – señala Benatar, neurólogo de la Universidad de Miami -. Estos biomarcadores nos ofrecen una idea mucho más precisa del momento en que puede comenzar la enfermedad. Podemos estimarlo con un error medio de unos 18 meses. Y es una información con la que ya mismo podemos trabajar".

El hallazgo cobra especial relevancia porque la investigación en ELA está entrando en una nueva etapa. Hasta hace pocos años, los tratamientos solo podían administrarse cuando la enfermedad ya era evidente. Sin embargo, empiezan a desarrollarse terapias dirigidas específicamente contra determinadas alteraciones genéticas responsables de algunos casos. Entre ellas figura tofersen, un medicamento ya aprobado para un subtipo hereditario de ELA que actualmente se está evaluando en el ensayo clínico ATLAS, precisamente para comprobar si administrarlo antes de que aparezcan los síntomas puede retrasar o incluso impedir el desarrollo de la enfermedad.

Para que una estrategia preventiva tenga éxito resulta imprescindible saber cuándo intervenir. Y ahí es donde estos nuevos biomarcadores podrían desempeñar un papel decisivo.

"Con la llegada de tratamientos preventivos dirigidos a genes concretos existe una necesidad especialmente urgente de disponer de biomarcadores fiables capaces de indicar qué personas se encuentran cerca del inicio de la enfermedad", añade Amy Bany Adams, coautore del estudio.

Es cierto que todavía no estamos ante una prueba diagnóstica lista para utilizarse en hospitales. El modelo deberá validarse en estudios más amplios y comprobar si mantiene su precisión en personas sin antecedentes familiares, ya que la investigación se centró principalmente en individuos con elevado riesgo genético. Aun así, los resultados obtenidos al comparar el modelo con datos del UK Biobank, una base poblacional mucho más representativa de la población general, apuntan en la misma dirección. Más allá del desarrollo concreto de este análisis, el estudio del equipo de Benatar demuestra algo especialmente esperanzador: la ELA no comienza el día en que aparecen los síntomas.

Y quizá esa diferencia temporal, la capacidad de anticiparse uno o dos años a una enfermedad que hoy solo sabemos diagnosticar cuando ya ha causado daños irreversibles, termine siendo el margen que cambie el futuro de muchos pacientes.