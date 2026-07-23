No, el SPF no se mide en minutos de protección ni en grados: así funciona para no quemarte

Cada verano se repite la misma duda: ¿un protector solar SPF 50 protege durante 50 minutos? ¿Y el SPF 30 durante media hora? La respuesta es no. Aunque es una de las creencias más extendidas, el número que aparece en el envase no indica el tiempo que puedes estar al sol sin quemarte.

En realidad, el SPF (Sun Protection Factor o Factor de Protección Solar) mide la protección frente a la radiación UVB, la responsable principalmente de las quemaduras solares. Cuanto mayor es el SPF, mayor es la protección, aunque eso no significa que puedas pasar más horas al sol sin reaplicarlo.

Lo que realmente indica el SPF es cuánta radiación UVB necesita recibir tu piel para empezar a enrojecerse con protector, comparado con hacerlo sin él. En un laboratorio, un SPF 30 permite soportar unas 30 veces más radiación UVB y un SPF 50, unas 50 veces más. Pero esos datos no pueden traducirse a minutos, porque el tiempo que tarda una persona en quemarse depende de muchos factores: la intensidad del sol, la hora del día, el fototipo de la piel, la altitud, si se suda o se entra en el agua e, incluso, de la cantidad de crema que se aplica.

De hecho, las pruebas se realizan utilizando una cantidad de protector mucho mayor de la que solemos usar. Aplicar menos producto reduce también la protección real.

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Además del número, también conviene fijarse en lo que aparece en la etiqueta. Un SPF 50 filtra aproximadamente el 98% de la radiación UVB, la responsable de las quemaduras solares. Si el envase indica SPF 50+, significa que supera el nivel mínimo de protección exigido para utilizar esa denominación, dando una protección algo superior frente a los rayos UVB.

Y el símbolo UVA, ¿qué significa?

Al elegir tu protector solar, el símbolo UVA dentro del círculo es otro detalle a tener en cuenta. Es el sello que garantiza que cumple la normativa europea y que ofrece una protección frente a los rayos UVA de, al menos, un tercio del valor del SPF. Estos rayos no suelen provocar quemaduras, pero sí están relacionados con el envejecimiento prematuro de la piel, las manchas y parte del daño celular.

En algunos protectores también aparece la clasificación PA+, PA++, PA+++ o PA++++, un sistema que indica el nivel de protección frente a los UVA. Cuantos más signos "+" incluya, mayor será esa protección.

Si buscas un buen protector solar, lo recomendable es elegir un SPF 50 o 50+, comprobar que incorpora el símbolo UVA y, lo que todos olvidan: reaplicarlo cada dos horas, especialmente después del baño o de sudar. Porque, al final, el número del SPF importa, pero mucho más cómo y cuánto protector utilizas. Y recuerda: no existe el bronceado saludable. Cuando la piel se broncea es porque ha activado un mecanismo de defensa frente al daño que provoca la radiación ultravioleta en sus células.