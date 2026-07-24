Descubren una hormona que podría predecir una recaída en la anorexia antes de que ocurra

La anorexia nerviosa es uno de los trastornos psiquiátricos con mayor tasa de mortalidad y, además, uno de los más difíciles de tratar. Aunque los pacientes recuperen peso durante el ingreso, alrededor del 40% vuelve a ser hospitalizado en los seis meses siguientes. Ahora, una investigación publicada en Translational Psychiatry apunta a una posible explicación biológica de estas recaídas.

El estudio, realizado por investigadores del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia (INSERM), ha identificado el papel de la hormona LEAP2, una molécula que bloquea la acción de la grelina, conocida como la "hormona del hambre". Tras analizar a 30 mujeres con anorexia antes, durante y después de su tratamiento, comprobaron que quienes sufrían una recaída volvían a presentar niveles elevados de LEAP2, mientras que las pacientes que mantenían una recuperación estable mostraban un descenso de esta hormona.

Los resultados también se confirmaron en experimentos con ratones, donde los niveles altos de LEAP2 se asociaron con una mayor impulsividad incluso después de recuperar peso. Según los investigadores, este desequilibrio hormonal podría influir tanto en el apetito como en la toma de decisiones, dificultando la recuperación completa.

Aunque todavía hacen falta estudios con un mayor número de pacientes, los científicos creen que LEAP2 podría convertirse en un biomarcador para identificar el riesgo de recaída e, incluso, en una nueva diana para desarrollar tratamientos farmacológicos específicos contra la anorexia nerviosa, una enfermedad para la que actualmente no existen medicamentos eficaces.