Los errores que nunca deberías cometer con un bebé durante una ola de calor

Los bebés y los niños pequeños son especialmente vulnerables al calor, ya que su organismo tiene más dificultades para regular la temperatura corporal y el riesgo de sufrir deshidratación, agotamiento por calor o incluso un golpe de calor es mayor.

Según el medio Mirror, estas son las recomendaciones de los expertos para mantener a los más pequeños protegidos durante los días de temperaturas extremas.

Mantener la casa fresca

Una de las principales recomendaciones es mantener cerradas las ventanas, persianas o cortinas de las habitaciones que reciben el sol durante las horas de más calor. Por la noche, cuando la temperatura baja, conviene ventilar la vivienda abriendo puertas y ventanas si es seguro hacerlo.

También pueden utilizarse ventiladores para mover el aire, pero nunca deben apuntar directamente al bebé, ya que esto puede favorecer la deshidratación.

Evitar el sol directo

Los bebés menores de seis meses no deben exponerse nunca al sol directo. En los mayores también se recomienda permanecer a la sombra, especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa.

Si se sale a la calle, lo ideal es utilizar una sombrilla o parasol en el carrito y vestir al bebé con ropa ligera, un sombrero de ala ancha y, si tiene más de seis meses, aplicar un protector solar de al menos SPF 30 que proteja frente a los rayos UVA y UVB.

Los especialistas también desaconsejan cubrir el carro con una manta, ya que puede aumentar mucho la temperatura en su interior.

Hidratación y alimentación

Los bebés menores de seis meses alimentados exclusivamente con leche materna no necesitan beber agua, aunque es normal que pidan el pecho con más frecuencia.

Si toman biberón, se les puede ofrecer una pequeña cantidad de agua previamente hervida y enfriada entre las tomas si el pediatra lo considera adecuado. A partir de los seis meses, cuando ya han comenzado la alimentación complementaria, pueden beber pequeños sorbos de agua durante el día, aunque la leche sigue siendo su principal fuente de hidratación durante el primer año.

Dormir

Dormir con calor también puede resultar peligroso para los bebés. Los expertos aconsejan que la habitación se mantenga entre 16 y 20 ºC, utilizar la mínima ropa de cama posible y vestir al bebé únicamente con un pañal si hace mucho calor.

También recomiendan darles un baño templado antes de dormir y revisar con frecuencia si están sudando o demasiado calientes para retirar alguna capa de ropa si fuera necesario.

Además de todas estas recomendaciones, los expertos lanzan una advertencia: jamás hay que dejar a un bebé o un niño pequeño dentro de un coche estacionado, ni siquiera durante unos minutos. La temperatura del interior del vehículo puede aumentar rápidamente y alcanzar niveles potencialmente mortales. Puede parecer una tontería, pero existen casos en los que familiares han olvidado a niños en los coches y estos han terminado falleciendo.