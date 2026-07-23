Eliminar varices en menos de una hora: el avance que evita la cirugía en muchos pacientes

El radiólogo vascular e intervencionista del Hospital Universitario Son Llàtzer de Palma de Mallorca, Ramón Saiz, ha destacado que las técnicas de radiología vascular permiten tratar las varices sin anestesia, en menos de una hora y con una tasa de reaparición diez veces inferior a la cirugía.

Según el experto, hasta hace relativamente poco, el tratamiento principal para las varices era la cirugía, en la que se extraía la vena dañada mediante incisiones y con el paciente bajo anestesia general o troncular, con un postoperatorio incómodo y baja médica.

Sin embargo, en la actualidad existen tratamientos de radiología vascular e intervencionista "mucho menos invasivos" como el láser endovenoso, la radiofrecuencia y el adhesivo médico (cianoacrilato), para las venas más profundas, la esclerosis con espuma para las varices, y la esclerosis líquida y la crioesclerosis para las venas más pequeñas.

"Estos tratamientos tienen varias ventajas respecto a la cirugía, ya que se pueden hacer en consulta, sin anestesia, en menos de una hora, y permiten la reincorporación inmediata del paciente a su vida diaria, sin ningún tipo de baja médica. Además, tienen una tasa de recidiva casi diez veces menor que la cirugía", argumenta el portavoz de la SERVEI.

El experto recuerda, no obstante, que "no existe un tratamiento único" para todos los pacientes, sino que cada persona necesita un abordaje personalizado, al que se llega a través de un estudio detallado mediante ecografía 'Doppler', que permite a los radiólogos vasculares identificar qué venas presentan insuficiencia y así decidir el tratamiento más adecuado para cada caso.

"Nuestra amplia experiencia en el tratamiento endovascular de enfermedades arteriales y venosas en distintos territorios del organismo nos aporta una visión integral de la patología vascular, así como un profundo conocimiento de las técnicas endovasculares, permitiéndonos ofrecer tratamientos eficaces, seguros y adaptados a las necesidades de cada paciente", ha apuntado Saiz.

Hasta un 30% de la población adulta puede sufrir varices

Se estima que hasta un 30 por ciento de la población adulta puede sufrir varices en las piernas. La predisposición genética es la principal causa de riesgo, aunque ser mujer, los embarazos, los cambios hormonales, el sobrepeso, el sedentarismo o pasar demasiado tiempo sentado también pueden favorecer su desarrollo.

"En las piernas no hay un corazón que bombee la sangre de vuelta hacia arriba. Las venas tienen unas válvulas que permiten que la sangre suba hacia arriba e impiden que refluya de vuelta hacia abajo. Cuando estás válvulas no cierran bien, la gravedad empuja la sangre hacia abajo y aumenta la presión venosa lo que con el tiempo desencadena que aparezcan las varices", ha explicado Saiz.

Las varices pueden provocar diferentes síntomas entre las personas afectadas como la pesadez de piernas, el dolor, la sensación de cansancio, la hinchazón o edema (sobre todo al final del día), los calambres nocturnos, el picor y sequedad cutánea y los cambios de coloración en la piel. "En casos más avanzados pueden aparecer úlceras, incluso episodios de trombosis superficial o episodios de hemorragia por heridas en la variz", ha indicado el especialista.

Como apunta el miembro de la junta directiva de la SERVEI, las varices "no son únicamente un problema estético, sino que son la manifestación visible de una enfermedad venosa subyacente: la insuficiencia venosa crónica".

Por ello, añade, "es recomendable" tratarlas antes de que aparezcan complicaciones como cambios en la piel, sangrados, trombosis o úlceras; y, por supuesto, cuando el componente estético afecta a la calidad de vida del paciente: "No hace falta esperar a que las varices empeoren. Cuanto antes las tratemos, más fácil suele ser solucionar el problema y prevenir futuras complicaciones", concluye.