Las picaduras más comunes del verano: cuándo debes ir a urgencias y qué hacer para aliviar los síntomas

Con la llegada del calor aumentan las actividades al aire libre, pero también la presencia de insectos. Las picaduras de mosquitos, avispas y abejas son habituales durante esta época del año y, aunque normalmente provocan únicamente picor, dolor o inflamación localizada, en algunos casos pueden desencadenar reacciones alérgicas potencialmente peligrosas.

Saber distinguir cuándo una picadura es normal y cuándo conviene acudir a un servicio de urgencias puede marcar la diferencia. Además, algunos remedios caseros muy populares no solo no ayudan, sino que pueden empeorar la irritación.

Cuándo hay que acudir a urgencias por una picadura

La mayoría de las picaduras desaparecen por sí solas en pocos días. Sin embargo, Mayo Clinic advierte de que existen síntomas compatibles con una reacción alérgica grave o anafilaxia que requieren atención médica inmediata.

Entre las principales señales de alarma se encuentran:

Dificultad para respirar o sensación de ahogo.

Hinchazón de labios, lengua o garganta.

Mareos, desmayos o pérdida de conocimiento.

Urticaria extendida por distintas zonas del cuerpo.

Náuseas, vómitos o debilidad intensa poco después de la picadura.

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) también recomienda acudir a un centro sanitario si aparece una inflamación importante en la cara o el cuello o si la reacción se extiende más allá de la zona afectada.

Qué hacer justo después de una picadura

Si la reacción es leve, los especialistas recomiendan actuar cuanto antes para reducir la inflamación y aliviar el picor.

Las recomendaciones incluyen:

Lavar la zona con agua y jabón.

Aplicar frío local durante intervalos cortos.

Evitar rascarse para disminuir el riesgo de infección.

Utilizar, si es necesario y bajo indicación sanitaria, antihistamínicos o cremas específicas para aliviar el picor.

En el caso de una picadura de abeja, también es importante retirar el aguijón lo antes posible si continúa clavado en la piel.

Los remedios caseros que es mejor evitar

Aunque existen numerosos remedios populares para tratar las picaduras, no todos son seguros.

Los expertos desaconsejan aplicar barro, amoniaco u otras sustancias caseras directamente sobre la piel, ya que pueden aumentar la irritación e incluso favorecer infecciones. El frío local sigue siendo una de las medidas más eficaces para disminuir tanto el picor como la inflamación.

Cómo prevenir las picaduras este verano

Reducir el riesgo de sufrir una picadura también pasa por adoptar algunas medidas sencillas, especialmente durante excursiones, comidas al aire libre o paseos por zonas con vegetación.

Los especialistas recomiendan utilizar repelentes adecuados, vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo cuando sea posible, evitar perfumes intensos y prendas de colores muy llamativos en zonas donde abundan las avispas y las abejas, además de mantener la comida y las bebidas protegidas cuando se está en el exterior.

Aunque la mayoría de las picaduras no revisten gravedad, conocer los síntomas de alarma y actuar correctamente desde el primer momento puede ayudar a evitar complicaciones y disfrutar del verano con mayor tranquilidad.