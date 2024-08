Este mapa te dice la temperatura que tendrá tu cuidad en 2080

El cambio climático está cambiando el planeta. Los veranos son más cálidos y los inviernos menos fríos. De hecho, hace años se estableció en 1,5 grados el límite para el calentamiento global y vamos camino de superarlo más pronto que tarde.

Ahora, la Universidad de Maryland ha creado un mapa interactivo para ilustrar esos cambios que se producen y producirán con el aumento de las temperaturas medias. Tal y como describen los autores, se trata de una herramienta para saber "cómo será el mundo en 60 años".

Así funciona

El funcionamiento del mapa es muy simple: se pulsa sobre un lugar del mundo y la base de datos compara hasta encontrar otro lugar del globo que, a día de hoy, tiene la temperatura que se espera que tenga el primer lugar en 2080, según los modelos de predicción.

Además, el mapa aporta información complementaria para conocer con exactitud el clima futuro.

Por ejemplo, si pulsamos en Madrid, el mapa nos informará de que, para el año 2080, la capital tendría el clima que tiene hoy la provincia de Córdoba. En el caso de esta última, en 2080 podría tener temperaturas similares a las que tiene hoy en sur de Irán. Y así con más de 40.000 localidades del planeta.

Mapa interactivo cambio climático | Universidad de Maryland

Otras opciones

El mapa no solo aporta esa sofocante información basándonos en un escenario catastrofista. También permite tener la visión de lo que pasará si todos se esfuerzan por cumplir el Acuerdo de París con el que se busca limitar el aumento de la temperatura.

La herramienta, por lo tanto, ilustra dos posibles futuros: uno apocalíptico en el que el clima haría difícil la vida en muchas partes del mundo y otro esperanzador. Para ver este último supuesto, lo que hay que hacer es pinchar en la pestaña de "Settings" de la parte superior izquierda del mapa y seleccionar "What if we reduce emissions?".