Este fármaco común no es tan eficaz como se pensaba y tiene demasiados efectos secundarios

Un reciente estudio ha advertido que un fármaco común puede no ser tan efectivo como se creía para aliviar el dolor a largo plazo. De hecho, los efectos secundarios pueden ser mucho más graves de lo que creíamos hasta ahora. Te contamos los detalles.

Se trata del, un analgésico (un medicamento para calmar el dolor) que pertenece al grupo de los opioides y se usa para el tratamiento del dolor de moderado a intenso, actuando sobre el sistema nervioso central para bloquear las señales de dolor. Según una, la capacidad de este fármaco para disminuir el dolor es muy baja y, como mencionábamos, tiene

Generalmente, el tramadol se administra a pacientes con dolor moderado o severo después de una cirugía o lesión, o a aquellos con afecciones a largo plazo como artritis o problemas de espalda.

Para llevar a cabo el estudio, se escogieron 19 ensayos clínicos en los que se analizaban los efectos del tramadol. En ellos participaron un total de 6.506 pacientes, con edades comprendidas entre los 47 y los 69 años.

Los expertos descubrieron que el tramadol disminuía el dolor, pero solo de una forma muy leve. Además, vieron una duplicación del riesgo de algunos efectos secundarios graves: afecciones cardiovasculares, enfermedad de las arterias coronarias e insuficiencia cardíaca congestiva. También se encontró relación con algunos tipos de cáncer.

Tras la investigación, los expertos concluyeron que el tramadol y otros opioides similares "deberían minimizarse en la mayor medida posible".

Si tomo tramadol, ¿debo dejar de hacerlo?

Si tomas tramadol, lo más recomendable es consultarlo con tu médico de cabecera para que decida que es lo correcto. La investigación tiene algunas limitaciones y todavía es necesario seguir investigando.