Comer sano y hacer ejercicio son dos hábitos esenciales para mantener una buena salud, pero ¿cuál tiene mayor impacto en la esperanza de vida? Una nueva revisión científica apunta a que la actividad física podría tener un papel más determinante en la reducción del riesgo de mortalidad.

El estudio analizó numerosos trabajos científicos para comparar los efectos de la alimentación y el ejercicio. Los resultados muestran que comer mal aumenta el riesgo de mortalidad de entre el 3% y el 20%, mientras que el sedentarismo puede elevarlo entre un 46% y un 163%.

Los beneficios de mantenerse activo también son significativos. Las personas que caminan entre 11.000 y 16.000 pasos diarios presentan un riesgo de mortalidad entre un 45% y un 67% menor que aquellas que dan entre 2.000 y 5.000 pasos. Además, incorporar 2.000 pasos adicionales al día podría asociarse con una reducción del riesgo de entre el 25% y el 50% en personas sedentarias.

Los investigadores destacan que no es necesario realizar grandes esfuerzos para empezar a notar beneficios. Aumentar la actividad física diaria entre cinco y diez minutos se relacionó con una reducción del riesgo de mortalidad de entre el 30% y el 42% en las personas más sedentarias.

No obstante, los autores advierten de que estos resultados proceden principalmente de estudios observacionales y no demuestran una relación directa de causa y efecto. A pesar de ello, insisten en que la mejor estrategia para cuidar la salud y favorecer la longevidad es combinar una buena nutrición con ejercicio regular y evitar pasar demasiado tiempo sentado.