La misión tripulada china Shenzhou-24 despegó este jueves a las 01:18 hora peninsular española con el primer astronauta extranjero en viajar a la estación espacial Tiangong, el paquistaní Muhammad Zeeshan Ali, acompañado por otros dos tripulantes chinos.

Un cohete Larga Marcha-2F Y24 impulsó la nave desde el centro espacial de Jiuquan, en el noroeste de China, con una tripulación comandada por Tang Hongbo y completada por Wu Yi y Ali.

Tripulación de la misión espacial china Shenzhou-24 | EFE

El astronauta paquistaní regresará a la Tierra a bordo de la Shenzhou-23 tras una estancia breve, mientras que Zhu Yangzhu, que lleva en las instalaciones desde mayo, permanecerá en la Tiangong para completar la primera permanencia de un año del programa espacial tripulado chino.

La misión supone la primera participación de un astronauta extranjero en un vuelo tripulado chino y la primera visita de un ciudadano de otro país a la Tiangong, una estación cuya construcción se completó a finales de 2022.

Ali participará en las operaciones cotidianas del complejo orbital y en experimentos desarrollados conjuntamente por China y Pakistán, que incluyen cuatro proyectos relacionados con biotecnología y ciencia de materiales, según medios estatales.

Entre las tareas previstas figura un ensayo con cianobacterias fotosintéticas, bacterias microscópicas que obtienen energía mediante fotosíntesis, además de la instalación de muestras y equipos científicos durante su estancia en órbita.

El especialista paquistaní se ha preparado para la misión mediante formación técnica, prácticas de respuesta ante emergencias y entrenamientos de coordinación con los otros dos astronautas, de acuerdo con las autoridades del programa tripulado.

También, recibió clases intensivas de chino, idioma de trabajo de la misión, para poder comunicarse con sus compañeros durante las operaciones habituales y en posibles situaciones de emergencia.

Una vez completada su visita, Ali regresará junto a Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, los dos integrantes de la Shenzhou-23 que concluirán su estancia de aproximadamente seis meses en la estación.

Por su parte, Zhu continuará en órbita con la nueva tripulación dentro de un experimento destinado a estudiar las consecuencias de las estancias prolongadas sobre la salud, el rendimiento y las condiciones de trabajo de los astronautas.

El programa contempla evaluaciones médicas y psicológicas, así como pruebas de las medidas de protección necesarias para misiones de mayor duración.

China y Pakistán firmaron en febrero de 2025 un acuerdo para incorporar astronautas paquistaníes al programa tripulado chino, y en abril de 2026 seleccionaron a Ali y a Khurram Daud para recibir entrenamiento.

La Tiangong, compuesta por un módulo central y dos laboratorios, sirve como plataforma para investigaciones científicas y operaciones de mantenimiento en órbita, mientras China prepara su objetivo de llevar astronautas a la Luna antes de 2030.