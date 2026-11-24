Un nuevo descubrimiento paleontológico podría cambiar lo que sabemos sobre los dinosaurios que habitaron Europa. Un equipo de investigadores ha encontrado en el yacimiento del Molí del Piteu, cerca de Isona (Lleida), los restos de un enorme dinosaurio que podría superar en tamaño al ejemplar que hasta ahora ostentaba el récord europeo.

El fósil corresponde al cuello de un posible titanosaurio, un grupo de dinosaurios herbívoros de enormes dimensiones que vivió hace millones de años. Según las primeras estimaciones, el cuello mide unos siete metros de largo y dos de ancho, mientras que el bloque de roca que contiene los restos alcanza las 15 toneladas.

El animal habría vivido en lo que hoy conocemos como Lleida hace aproximadamente 70 millones de años. Además del cuello, los paleontólogos han encontrado huesos del tórax, las patas delanteras y parte de la cabeza. Estos restos podrían ayudar a reconstruir con mayor precisión el aspecto y las dimensiones del dinosaurio.

El hallazgo podría superar al del abditosaurio de Orcau, descubierto también en el municipio de Isona y Conca Dellà, que hasta ahora destacaba por su tamaño. No obstante, los investigadores todavía tendrán que estudiar los fósiles para confirmar las dimensiones del nuevo ejemplar y determinar si realmente puede arrebatarle ese récord.

La extracción del bloque fósil ha sido especialmente complicada debido a su enorme peso. Para proteger los huesos, los especialistas utilizaron una resina acrílica y construyeron una estructura de hierro y poliuretano que permitió asegurar los restos durante su traslado. También fue necesaria maquinaria pesada para levantarlo.

El descubrimiento llega cinco años después de localizar el yacimiento y tres años después del comienzo de las excavaciones. Ahora, el análisis de los restos permitirá conocer mejor a uno de los gigantes que habitaron la península ibérica durante el Cretácico.