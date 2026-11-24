Investigar las complejidades del cerebro humano supone todo un reto, pero ¿qué pasaría si se contara con una copia digital para poder estudiarla? Los científicos han logrado réplicas gemelas virtuales del cerebro de 6.986 personas para investigar las relaciones entre el envejecimiento, las enfermedades neurodegenerativas y el medio ambiente.

El estudio, recogido en la revista Nature Biomedical Engineering, ha sido realizado por un equipo internacional de científicos, entre ellos Rubén Herzog, catedrático de la Universidad de las Islas Baleares, o el chileno, Agustín Ibáñez, del Trinity College de Dublín.

Los investigadores han creado estas copias digitales de los cerebros de cerca de 7.000 individuos de entre 18 y 100 años de 16 países a través de resonancias magnéticas creaneales, y, a continuación, han desarrollado un modelo informático de los mecanismos biológicos subyacentes.

Los 'gemelos' cerebrales son modelos informáticos personalizados que utilizan ecuaciones basadas en la 'biología' humana para recrear aspectos de la actividad cerebral.

En este caso, los investigadores han modelado 90 regiones cerebrales conectadas y han ajustado cada modelo digital hasta que sus señales virtuales de resonancia magnética coincidieran estrechamente con los patrones de los registros en estado de reposo de los participantes.

"Los cerebros digitales son modelos computacionales personalizados a partir de una resonancia magnética funcional. Simulan cómo se comunican las regiones cerebrales y cómo se equilibran las señales que activan y regulan a las neuronas. Ajustamos el modelo hasta que reproduce aspectos de la actividad cerebral específica de cada participante", explica Ibáñez a EFE.

Añade que "su relevancia estriba en que estos 'gemelos' permiten investigar los mecanismos que podrían explicar qué condiciones hacen que unas personas desarrollen enfermedades neurodegenerativas y otras no".

"A futuro, incluso, podrían ayudar a orientar intervenciones personalizadas en el cerebro", subraya Ibáñez.

Base para innumerables experimentos

Y es que los cerebros digitales permiten realizar toda clase de simulaciones personalizadas virtuales, como modificar la actividad cerebral y observar cómo responde la red cerebral, explorar los procesos relacionados con la enfermedad, las variaciones individuales y las influencias ambientales.

De momento, los 'gemelos' ya han revelado patrones de cambio del cerebro asociados a la edad, el sexo y los factores ambientales.

La edad ha sido el factor más estrechamente relacionado con la regularidad o imprevisibilidad con la que fluctuaba la actividad neuronal simulada a lo largo del tiempo.

Las diferencias entre los participantes sanos y aquellos con deterioro cognitivo leve, enfermedad de Alzheimer o degeneración frontotemporal implicaban varias características en conjunto: los niveles de actividad, su variabilidad y el equilibrio entre las señales que estimulan o inhiben la descarga neuronal.

La degeneración frontotemporal mostró la mayor desviación general respecto al patrón sano.

El análisis ambiental identificó también factores influyentes en la actividad cerebral, como la contaminación atmosférica, del suelo o del agua.

El acceso de las personas a la asistencia sanitaria, las experiencias en la infancia y la situación económica también son condicionantes destacados de la actividad cerebral.

Los principales resultados se mantuvieron consistentes tras tener en cuenta la edad, el sexo, el diagnóstico, el país, los escáneres de resonancia magnética y la calidad de los datos, informan los investigadores.

El objetivo a largo plazo de este estudio, señalan los autores, es utilizar estos laboratorios virtuales para identificar por qué un cerebro es vulnerable y qué cambios biológicos podrían restablecer una dinámica más saludable.