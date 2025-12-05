El "efecto fantasma" del humo del tabaco: cómo puede afectar incluso a los nietos

A pesar de que siempre se ha hablado de los peligros del tabaquismo pasivo para los niños, un estudio ha demostrado que la exposición al humo en la infancia podría tener consecuencias duraderas, llegando incluso a afectar a la salud de futuras generaciones.

Investigadores del Estudio Longitudinal de Salud de Tasmania(TAHS) descubrieron que las posibilidades de sufrir problemas pulmonares se duplican en los hijos de padres que estuvieron expuestos al humo del tabaco durante su niñez.

Este estudio revela la existencia de los efectos intergeneracionales del tabaquismo pasivo, y demuestra que los efectos no solo se limitan a los niños, sino que se transmiten a la salud de los nietos. Esto añade un nuevo nivel de preocupación a la hora de hablar de los riesgos del tabaco.

Científicos resaltan la importancia de crear políticas de prevención más estrictas para reducir la exposición al humo en hogares y espacios públicos. Además, hablan de evitar el humo de tabaco en el entorno familiar para prevenir enfermedades respiratorias graves, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una afección pulmonar que dificulta la respiración al bloquear el flujo de aire.

Dejar de fumar cerca de los niños no solo mejora su bienestar inmediato, sino que también protege a las próximas generaciones.