SALUD
Un donante de esperma con una mutación ligada al cáncer es padre de casi 200 hijos
El hombre comenzó a donar semen en 2005 y pasó los controles de rutina, ya que la anomalía no estaba presente en todas sus células.
Un grave escándalo sanitario ha estallado en Europa tras revelarse que un donante de esperma que llevaba una mutación genética relacionada con un riesgo muy alto de cáncer contribuyó a la concepción de al menos 197 niños en 14 países del continente.
La mutación en cuestión afecta al gen TP53, fundamental para impedir el crecimiento anormal de las células, y está asociada al síndrome de Li-Fraumeni, una alteración que eleva hasta en un 90% la probabilidad de desarrollar distintos tipos de cáncer a lo largo de la vida. El hombre identificado solo por su código como "donante 7069" o "Kjeld" comenzó a donar semen en 2005 mientras era estudiante y pasó los controles de rutina, ya que la anomalía no estaba presente en todas sus células y no se detectó en los análisis de aquel momento.
El material genético del donante fue distribuido por el European Sperm Bank, con sede en Dinamarca, a clínicas de fertilidad de toda Europa hasta que en 2023 se detectó la mutación y se retiró su uso. En España se han concebido 35 niños con ese semen en varias clínicas, aunque la legislación española limita a seis familias por donante. Algunos países, como Bélgica y los Países Bajos, superaron sus propios límites, y en varios casos se ha confirmado que menores han heredado la mutación; al menos uno de ellos ya ha desarrollado cáncer y varios han muerto a edad temprana.
El caso ha generado amplia preocupación y fuertes críticas por la falta de un registro europeo único de donantes y controles genéticos más estrictos que eviten que situaciones similares se repitan. Las familias afectadas, por su parte, afrontan ahora un seguimiento médico continuo y la incertidumbre sobre la salud de sus hijos.
