Descubren un posible nuevo planeta enano más allá de Plutón

El Sistema Solar podría tener un nuevo integrante en su familia de planetas enanos. Se trata de 2026 ED138, un objeto situado más allá de Plutón que ha sido identificado gracias a las observaciones del Observatorio Vera C. Rubin, en Chile. Por ahora, los científicos lo consideran un candidato, pero sus primeras estimaciones apuntan a que podría ser uno de los cuerpos más grandes descubiertos en esa región del espacio.

Según los datos iniciales, su diámetro podría estar entre los 600 y los 1.500 kilómetros. Se encuentra a unas 46 veces la distancia que separa la Tierra del Sol y su órbita alrededor de nuestra estrella duraría aproximadamente 281 años. Es, por tanto, un objeto muy lejano y difícil de estudiar.

Uno de los aspectos más llamativos de este hallazgo es que había pasado desapercibido entre millones de estrellas de la Vía Láctea. Aunque el descubrimiento se ha anunciado ahora, los investigadores han conseguido localizar observaciones anteriores del objeto en archivos astronómicos, algunas de ellas de 2011. Su posición en una zona del cielo especialmente poblada de estrellas habría dificultado su detección.

El hallazgo se anunció el 27 de octubre y todavía hacen falta nuevas observaciones para conocer mejor su tamaño y confirmar su naturaleza. En concreto, los científicos necesitan estudiar su emisión de calor para precisar sus dimensiones y comprobar si tiene las características necesarias para ser considerado un planeta enano.

Si finalmente se confirma, 2026 ED138 se convertiría en el sexto planeta enano reconocido oficialmente por la Unión Astronómica Internacional, junto a Plutón, Ceres, Eris, Haumea y Makemake. Hasta entonces, seguirá siendo un candidato que demuestra que todavía quedan muchos objetos por descubrir en los rincones más alejados de nuestro Sistema Solar.