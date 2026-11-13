¿Cuándo hay que poner la calefacción? Los grados que debes tener en cuenta en casa

El frío empieza a sentirse en España y muchos ya dudan sobre cuándo encender la calefacción. Por ello, los expertos aclaran cuál es la temperatura exacta que debe marcar tu termostato.

La temperatura de confort para una persona en reposo se sitúa entre los 18 y 21 grados. Varios especialistas tienen algo muy claro: no debes encenderla a menos que la temperatura interior baje constantemente de los 18 grados.

Para personas mayores o vulnerables se aconseja mantenerla en torno a los 20 grados. A mediados de octubre las temperaturas bajan de esos 18 grados en miles de hogares españoles.

La sensación de frío, sin embargo, no depende únicamente de lo que marque el termómetro. La humedad, las corrientes de aire, el aislamiento de las ventanas y la orientación de la vivienda pueden influir en cómo se percibe la temperatura. Por eso, dos casas con el mismo registro pueden necesitar ajustes diferentes para mantener una sensación de confort.

También conviene tener en cuenta que no todas las habitaciones necesitan calentarse por igual ni durante el mismo tiempo. Las estancias que se utilizan con más frecuencia pueden requerir una programación distinta de aquellas en las que apenas se permanece. Ajustar la calefacción a los horarios y hábitos de quienes viven en casa permite evitar que funcione innecesariamente y ayuda a controlar el gasto energético durante los meses más fríos.

¿Es mejor dejarla encendida al mínimo o apagarla? Lo más eficiente es calentar solo cuando sea necesario. Si la temperatura no es tan baja durante unas horas, lo mejor es apagarla.

Además, subir el termostato al máximo no calentará la casa más rápido y solo aumentará el consumo de energía. Apagarla justo antes de dormir mantiene el calor sin dejarla encendida toda la noche.

Utilizar un temporizador, un termostato inteligente o válvulas termostáticas te ayudará a evitar el desperdicio de energía.