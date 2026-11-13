Aumentan los casos de gripe en España: cómo distinguir sus síntomas de los de la COVID-19 y el resfriado

La gripe empieza a ganar presencia en España con la llegada del frío. Los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III muestran un aumento de la circulación del virus durante la última semana analizada. Aunque los niveles siguen siendo bajos, los expertos vigilan su evolución de cara a los próximos meses, cuando suelen aumentar las infecciones respiratorias.

Según el informe correspondiente a la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre, la positividad de la gripe pasó del 3,2% al 6,4% en solo siete días. Además, la incidencia estimada se duplicó, al pasar de 13,4 a 27,7 casos por cada 100.000 habitantes. Son datos que apuntan a un aumento de la circulación del virus, aunque todavía no indican que España esté en plena epidemia de gripe.

Uno de los problemas de estas fechas es que la gripe, la COVID-19 y el resfriado comparten muchos síntomas. Las tres infecciones pueden provocar tos, dolor de garganta, congestión nasal, cansancio y malestar general. Por eso, no siempre es fácil saber qué virus está detrás de los síntomas.

¿Cómo distinguir la gripe del resfriado?

Una de las principales diferencias está en cómo aparecen las molestias. La gripe suele comenzar de forma repentina: en pocas horas pueden aparecer fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y un cansancio intenso. En cambio, el resfriado suele empezar poco a poco y provoca sobre todo congestión nasal, mocos, estornudos y molestias en la garganta. Sus síntomas suelen ser más leves.

En el caso de la COVID-19, los síntomas pueden ser muy parecidos a los de la gripe. También puede provocar fiebre, tos, dolor muscular, dolor de cabeza y fatiga. Además, algunas personas presentan congestión nasal, estornudos o dolor de garganta. Aunque se han descrito alteraciones del olfato y el gusto, no aparecen en todos los casos. Por tanto, no es posible distinguir con seguridad la COVID-19 de la gripe solo por los síntomas: para saber qué infección se tiene pueden ser necesarias pruebas diagnósticas.

Ante la aparición de síntomas, conviene descansar, beber líquidos y evitar el contacto con otras personas para reducir los contagios. Las personas mayores, las embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas deben prestar especial atención y consultar con un profesional sanitario si presentan síntomas. La vacunación sigue siendo una de las principales medidas para prevenir los casos graves de gripe y sus complicaciones.