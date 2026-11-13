El número de dientes que tienes podría ser una señal de alerta importante de demencia

Cuidar la salud de la boca podría ser más importante de lo que pensamos. Un nuevo estudio realizado en Japón ha encontrado una relación entre la pérdida de dientes y un mayor riesgo de desarrollar demencia. Los resultados apuntan a que la salud bucodental podría ser un factor importante a tener en cuenta para prevenir o retrasar el deterioro cognitivo.

La investigación, publicada en la revista Journal of the American Medical Directors Association, analizó los datos de 47.293 personas mayores de 65 años durante aproximadamente nueve años, entre 2013 y 2022. En ese tiempo, 8.247 participantes desarrollaron demencia.

Los investigadores observaron que el riesgo aumentaba a medida que disminuía el número de dientes. Las personas que conservaban 20 dientes o más presentaban una menor incidencia de demencia que quienes tenían menos piezas dentales. Además, quienes habían perdido todos sus dientes mostraban una incidencia más elevada.

Al comparar los resultados con otros factores de riesgo conocidos, los científicos calcularon que la pérdida de dientes podría estar relacionada con el 7,2% de los casos de demencia analizados. En los hombres, esta cifra alcanzaba el 12%. Sin embargo, estos porcentajes son estimaciones estadísticas y no demuestran que la pérdida dental sea la causa de la enfermedad.

Los investigadores explican que perder dientes puede dificultar la masticación y hacer que una persona tenga una alimentación menos variada, lo que puede afectar a la nutrición. Por otro lado, los problemas de salud bucal pueden favorecer la inflamación, que también podría influir en la salud del cerebro. La pérdida de dientes, además, puede dificultar las relaciones sociales y favorecer el aislamiento.

Los autores reconocen que el estudio tiene limitaciones y que hacen falta más investigaciones para confirmar esta relación. Por tanto, no se puede afirmar que perder los dientes provoque demencia ni que conservarlos evite desarrollar la enfermedad.