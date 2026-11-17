A veces no somos consciente de una realidad de enorme importancia: hemos enviado un laboratorio a otro planeta. Pero no uno estacionario, sino uno que recorre su superficie tomando imágenes, muestras y analizando los resultados para luego enviarnos la información. Es un salto enorme: tecnológico en cuanto al desafío que supone y científico en lo que respecta al avance que nos permite realizar.

Ahora mismo, en Marte el rover Curiosity ha detectado una variación estacional en la composición del dióxido de carbono de la atmósfera que apunta a una posible interacción con agua presente en el terreno. El hallazgo procede de un análisis de las mediciones realizadas por Curiosity en el cráter Gale entre 2012 y 2025. Durante esos años, el instrumento SAM, encargado de estudiar la composición química de muestras y gases, examinó repetidamente el dióxido de carbono atmosférico. ¿Un galimatías? Vamos por pasos. Los elementos de la naturaleza (desde el oxígeno, el hidrógeno, fósforo, carbono, etc.) se diferencian entre sí por la cantidad de protones que tienen. El hidrógeno es el más sencillo y por ello abundante: apenas tiene uno. Luego le sigue el helio, con dos, el litio con tres y así van cambiando los elementos dependiendo de los protones que tengan: es su "apellido". Pero luego está su DNI, pueden compartir el apellido (los protones), pero su DNI es diferente. Y este número es el de los neutrones. El oxígeno tiene 8 protones, pero puede tener 8 neutrones (y es oxígeno 16, por la suma de ambos) u oxígeno 18, porque tiene dos neutrones más que el anterior.

Los átomos no ganan ni pierden neutrones durante procesos físicos o químicos como la evaporación o la condensación, necesitan una interacción con rayos cósmicos, se crean en el interior de las estrellas o por desintegración radiactiva. En pocas palabras: la evaporación les "hace cosquillas". Lo que sí puede cambiar es la proporción en que unos y otros se distribuyen entre distintas sustancias. Esa diferencia, conocida como fraccionamiento isotópico, funciona como una huella que permite reconstruir los procesos que los originaron.

En un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, científicos de la NASA se centraron en los isótopos del oxígeno (su DNI) a la hora de analizar el hallazgo de Curiosity. Los datos del rover muestran que el dióxido de carbono marciano se enriquece en oxígeno-18 durante la primavera y el verano de ambos hemisferios, aunque el fenómeno es más acusado durante las estaciones cálidas del hemisferio sur. La señal alcanza sus valores más elevados antes del solsticio de verano austral. En cambio, las variaciones estacionales de los isótopos de carbono son mucho más pequeñas.

Los autores, liderados por Heather B. Franz, analizaron varias explicaciones posibles. Una de ellas era el ciclo estacional del dióxido de carbono: durante el invierno marciano, parte de este gas se congela y se deposita en los polos; cuando llega la estación cálida, vuelve a la atmósfera mediante sublimación. También estudiaron la adsorción y desorción del CO₂ en el suelo (su adhesión a las superficies minerales y su posterior liberación) y la fotólisis, un proceso por el que la radiación solar rompe moléculas.

Sin embargo, los modelos indican que ninguno de estos mecanismos, por sí solo, puede explicar el enriquecimiento de oxígeno-18 observado. La explicación que mejor reproduce los datos incluye un proceso adicional: el intercambio de átomos de oxígeno entre el dióxido de carbono y agua enriquecida en oxígeno-18, presente en películas extremadamente finas sobre la superficie o adherida a los minerales del suelo.

El equipo de Franz plantea que esas capas podrían comportarse como películas líquidas microscópicas, incluso en condiciones de frío extremo, y facilitar reacciones entre el agua y el CO₂. No serían charcas ni corrientes, sino cantidades muy pequeñas de agua retenida en interfaces de hielo, minerales o materiales del regolito, la capa de polvo y fragmentos rocosos que cubre Marte. La presencia de sales y minerales hidratados, algunos capaces de retener agua o modificar sus condiciones de congelación, podría favorecer estas interacciones.

La hipótesis tiene precedentes en la Tierra. En regiones polares se ha observado que el dióxido de carbono puede intercambiar oxígeno con el agua contenida en el hielo y la nieve. También existen experimentos que muestran que las superficies minerales cubiertas por películas de agua pueden facilitar este tipo de reacciones. El estudio ha utilizado esos conocimientos para construir modelos de lo que podría suceder en Marte.

Hay, no obstante, límites importantes. Las mediciones proceden de un único lugar, el cráter Gale, cerca del ecuador marciano. Por tanto, los datos no permiten determinar si el proceso ocurre solo en el entorno de Curiosity, en una región más extensa o a escala planetaria. Tampoco demuestran que exista agua líquida estable en la superficie actual del planeta.

La importancia del hallazgo está en el método tanto como en la posible presencia de agua. La atmósfera marciana podría conservar información sobre interacciones químicas que tienen lugar en el suelo y que un rover no puede observar directamente. Si futuras misiones detectan patrones similares en otros puntos del planeta, los científicos podrán determinar hasta dónde se extiende este proceso y qué papel desempeña el agua retenida en el terreno. Por ahora, Curiosity no ha visto agua, pero quizá haya encontrado una manera de reconocer que está ahí. Y ver algo que no está allí, hacerlo a millones de kilómetros de la Tierra y poder explicarlo, es algo increíble. Aunque cierto.