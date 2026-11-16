Silicon Valley apuesta fuerte para que Jensen Huang tome de nuevo el control de Nvidia

Un giro inesperado en los acontecimientos podría llevar al ex-CEO de Nvidia a dirigir de nuevo la empresa más valiosa que haya existido jamás. Tras conocerse la semana pasada varias relaciones extramaritales de Huang, entre ellas con una presunta espía china, la presión social llevó a la empresa a destituir a Huang, de la que es cofundador, para disgusto de muchos colegas del sector, como Elon Musk, que ha llegado a ofrecer trabajo a Huang en sus empresas. Musk fue el primero, pero cada vez hay una mayor presión en el entorno de Silicon Valley para que regrese como máximo responsable de Nvidia.

¿Marcha atrás por parte de Nvidia?

A pesar de que la junta directiva de Nvidia mantiene en curso una investigación interna sobre su conducta, Huang estaría valorando activamente la opción de regresar a la dirección general apenas unos días después de haberse visto forzado a dimitir por los escándalos.

Según las informaciones del diario británico Financial Times citando a fuentes cercanas al entorno de Huang y Nvidia que están al tanto de todo este proceso, el ex-CEO estaría valorando esta posibilidad en estrecho contacto con aliados de Silicon Valley. El mismo está siendo el primero en intentar revertir la situación y recuperar su posición, y lo más importante, con el respaldo de su entorno, que defiende su papel clave en el sector tecnológico en los últimos años al frente de la empresa.

Es tal el apoyo que tiene de sus colegas de las grandes tecnológicas, que varios directivos cercanos en Silicon Valley han organizado un grupo de trabajo conjunto que tiene como objetivo el regreso de Huang a ese puesto de máxima responsabilidad. Incluso se ha planteado llevar la presión para revertir la situación hasta la Casa Blanca. Algo que no debería ser difícil, puesto que la relación de Huang con Trump siempre ha sido extraordinaria.

Quienes defienden su regreso argumentan que Jensen Huang es un directivo admirado en su sector, y como hemos conocido en redes, no solo por las altas esferas directivas, sino también por parte de los propios empleados de Nvidia, que ven en él al artífice de un auténtico milagro en la gestión de la firma. Que pasó de momentos muy difíciles cuando el negocio de las gráficas no daba para más y se planteaba la venta a su competencia, hasta convertir la empresa en la más valorada de la historia.

Algunos de los que han apoyado de manera más vehemente el regreso de Huang son Elon Musk o Tim Sweeney, máximos dirigentes de Tesla o SpaceX y Epic Games, esta última siempre ha estado estrechamente ligada a Nvidia. Otros impulsores de su regreso son Brad Gerstner, fundador de Altimeter Capital, y Gavin Baker, responsable de Atreides Management. Entre todos ellos han enviado una carta abierta para que se contemple la readmisión de Huang al frente de Nvidia.

Ahora bien, que tanto directivos como empleados apoyen su regreso no quiere decir que vaya a ser sencillo hacerlo. Y es que los motivos que han llevado a ser relevado Huang son de un gran peso a nivel reputacional, y en cualquier empresa suelen ser motivo de despido fulminante. Además, en Washington, a pesar de que Donald Trump probablemente apoye su regreso, en general en la esfera política no se ve con buenos ojos el regreso tras el incidente con la espía china o con las relaciones mantenidas con una subordinada directa. En paralelo, la actual junta directiva de Nvidia habría contactado ya con el actual consejero delegado de la tecnológica Arm, René Haas, como su posible sucesor al frente de Nvidia.