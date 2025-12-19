Cuándo empieza el invierno 2025 en España: día y hora del solsticio

Nuestro planeta se prepara para decirle adiós al otoño y dar la bienvenida a uno de los eventos astronómicos más significativos: el Solsticio de invierno. Este fenómeno marcará oficialmente el inicio del invierno en el hemisferio norte, cuyas noches son más largas y los días más cortos. Así mismo, en el hemisferio sur comenzará el verano.

Los solsticios ocurren porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado a unos 23,4 grados respecto a la órbita terrestre alrededor del Sol. Esta inclinación da lugar a las estaciones de nuestro planeta, ya que los hemisferios norte y sur reciben cantidades desiguales de luz solar a lo largo del año.

El frío de estos días de febrero recuerda a los inviernos de antes | Autor: Victor San Juan

Este 2025, el solsticio de invierno tendrá lugar el 21 de diciembre a las 15:03 (hora peninsular española). Como resultado, este día será el más corto (con menos horas de luz) y la noche más larga del año. El invierno 2025 durará unos 88 días y 23 horas hasta terminar el 20 de marzo de 2025 con la llegada de la primavera.

Eclipses

Durante el invierno de 2025-2026 habrá dos eclipses. El primero, un eclipse solar anular que tendrá lugar el 17 de febrero y se verá desde el sur de Sudamérica y el sur de África.

El segundo de los eclipses será un eclipse total de Luna. Tendrá lugar el 3 de marzo y se verá desde América, Europa, Asia y Oceanía. Lamentablemente, desde España no será visible, puesto que la Luna no estará en el cielo en el momento adecuado para poder observarlo.

Eclipse lunar | Pixabay / adege

Curiosidades sobre el invierno

Con algo menos de 89 días de duración, el invierno en el hemisferio norte es la estación más corta del año. Ello es debido a que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es circular sino elíptica y el invierno coincide con la época del año en la que la Tierra se encuentra más cerca del Sol. Cuando esto sucede, la Tierra se mueve más rápido en su órbita (según la conocida como segunda ley de Kepler), y por tanto necesita menos tiempo para llegar al punto donde comienza la siguiente estación, que es la primavera.

El inicio del invierno puede darse, a lo sumo, en cuatro fechas distintas del calendario (del 20 al 23 de diciembre). A lo largo del siglo XXI el invierno se iniciará en los días 20 a 22 de diciembre (fecha oficial española), siendo su inicio más tempranero el del año 2096 y el inicio más tardío el de 2003. Las variaciones de un año a otro son debidas al modo en que encaja la secuencia de años según el calendario (unos bisiestos, otros no) con la duración de cada órbita de la Tierra alrededor del Sol.

Aunque el día del solsticio de invierno corresponde al de menor número de horas de Sol, la diferencia de horas entre el día y la noche depende de la latitud del lugar. Para la latitud de Madrid, el día del solsticio de invierno tendrá 9 horas y 17 minutos de Sol, a comparar con las 15 horas y 3 minutos de Sol que tuvo el día más largo (solsticio de verano). La diferencia entre el día más corto y el más largo es por tanto de casi seis horas de Sol. A medida que nos acercamos al ecuador, esa diferencia disminuye, mientras que en los polos terrestres la diferencia es máxima.