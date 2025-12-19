Por qué el té puede ser mejor que el café para la salud ósea de las mujeres mayores

Beber té de forma habitual podría contribuir a mejorar la salud ósea en mujeres mayores, según un nuevo estudio realizado en Australia. Los investigadores señalan que una sola taza al día puede tener un efecto positivo en los huesos a medida que avanza la edad, mientras que el consumo excesivo de café podría tener el efecto contrario.

El trabajo, llevado a cabo por la Universidad Flinders, analizó durante diez años a casi 10.000 mujeres de 65 años o más. Los científicos estudiaron sus hábitos de consumo de té y café y los compararon con cambios en la densidad mineral ósea, un indicador clave del riesgo de osteoporosis, una enfermedad que afecta a una de cada tres mujeres mayores de 50 años.

Dos tazas de café | Pexels

Los resultados mostraron que las mujeres que bebían té tenían una densidad ósea ligeramente mayor en la cadera que aquellas que no lo hacían. Aunque la diferencia fue pequeña, los investigadores destacan que incluso mejoras modestas pueden reducir el número de fracturas cuando se analizan grandes grupos de población.

En el caso del café, el estudio concluye que un consumo moderado, de dos a tres tazas al día, no parece perjudicar la salud ósea. Sin embargo, beber más de cinco tazas diarias se asoció con una menor densidad ósea, especialmente en mujeres que consumen alcohol con frecuencia.

Los expertos subrayan que estos resultados no justifican cambios drásticos en los hábitos diarios. Aun así, señalan que disfrutar de una taza de té al día puede ser una forma sencilla de apoyar la salud de los huesos con el paso de los años, siempre dentro de un estilo de vida equilibrado.