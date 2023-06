Cómo es Titan, el submarino desaparecido que exploraba los restos del Titanic

El Titanic se hundió hace 111 años a unos 600 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá. Durante más de un siglo, científicos y curiosos han querido conocer cómo se encuentran ahora las ruinas del crucero, pero una última expedición se ha perdido y están buscando el submarino porque la vida de sus tripulantes corre peligro.

Se trata del sumergible de la compañía OceanGate denominado Titan cuyos pasajeros pretendían investigar los restos del Titanic en primera persona. En él viajan cinco tripulantes: cuatro pasajeros y un piloto. Respecto a las dimensiones del submarino, este tenía 6,7 metros de largo; 2,5 de ancho y 2,8 metros de ancho.

Por tanto, es un transporte pequeño y oscuro que no tiene asientos y consta de poco espacio para cinco personas. Al tener dimensiones tan reducidas, el oxígeno que se puede almacenar en él tampoco da para demasiado tiempo: 96 horas o, lo que es lo mismo, cuatro días.

El peligro del Titan, un submarino que pesa más de 10.000 kilogramos, es su forma de cierre. Para que no entre el agua, el submarino está sellado desde el exterior con 17 pernos y no tiene otra salida. Por tanto, es prácticamente imposible salir de la embarcación a no ser que una persona te ayude desde el exterior.

El submarino Titan está preparado para descender hasta 4.000 metros. El Titanic está a unos 3.800, por lo que aún estaría dentro de los márgenes, y el barco realizaría el viaje en unas dos horas. Los pasajeros podrían observar el exterior mediante unas cámaras y una ventana que está en un lateral del submarino, como se ve en la siguiente foto: