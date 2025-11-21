La NASA revela las imágenes del cometa 3I/ATLAS y pone fin al misterio: ¿es una nave extraterrestre?

La NASA ha publicado nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS después de varios días de expectación sobre un posible anuncio importante. Las capturas, obtenidas por distintas misiones repartidas por el Sistema Solar, incluyen las observaciones más cercanas logradas hasta ahora, realizadas desde Marte a través del orbitador Mars Reconnaissance Orbiter.

El cometa, detectado por primera vez el 1 de julio de 2025, ha despertado un gran interés científico debido a sus características únicas y a su origen exterior al Sistema Solar. Sin embargo, su trayectoria lo situó en el lado opuesto del Sol respecto a la Tierra durante su perihelio del 29 de octubre, lo que dificultó su observación desde nuestro planeta. Aun así, varias naves de la NASA pudieron registrar su paso desde distintas posiciones estratégicas.

Cometa 3I/ATLAS | NASA

Las imágenes, aunque algo borrosas, son valiosas para estudiar la actividad del cometa durante su aproximación al Sol. Desde Marte, donde 3I/ATLAS pasó justo por dentro de su órbita, se obtuvieron vistas especialmente nítidas que han generado entusiasmo entre los investigadores. La sonda MAVEN también aportó datos en ultravioleta que ayudan a analizar la composición y la cola del objeto.

Cometa 3I/ATLAS | NASA

El creciente interés público en torno al cometa ha ido acompañado de rumores que apuntaban a un posible origen extraterrestre. Ante estas especulaciones, la NASA ha sido clara. Técnicos de la agencia han subrayado que 3I/ATLAS muestra todas las características propias de un cometa natural, incluido su comportamiento, su composición y su apariencia, confirmada incluso por fotografías recientes tomadas desde la Tierra que revelan colas ondulantes y una coma verdosa típica.

Aun así, la historia de 3I/ATLAS no ha terminado. Su mayor aproximación a la Tierra tendrá lugar el 19 de diciembre, ofreciendo la mejor oportunidad para observarlo desde nuestro planeta mediante telescopios y cámaras.