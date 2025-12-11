Qué es el glioblastoma cerebral, la enfermedad que padecía la escritora Sophie Kinsella

La escritora británica Sophie Kinsella, conocida principalmente por la saga de libros de 'Loca por las compras' ha fallecido a los 55 años a causa de un agresivo cáncer cerebral, según confirmó su familia en redes sociales.

"Tenemos el corazón roto por anunciar el fallecimiento esta mañana de nuestra querida Sophie (alias Maddy, alias mamá)", escribieron sus allegados en una publicación en Instagram, donde indicaron que la autora había muerto "en paz" y pasado sus días "llenos de sus verdaderos amores": familia, música, calidez, Navidad y alegría.

Tal y como revela el medio Mirror, a Kinsella le diagnosticaron glioblastoma, un tipo de tumor cerebral más común en adultos mayores, a finales de 2022. Este tipo particular de cáncer cerebral "es el tumor cerebral primario más común y más maligno".

"El glioblastoma multiforme suele propagarse rápidamente a otras partes del cerebro. Por esta razón, estos tumores son difíciles de tratar. No es raro que reaparezcan después del tratamiento inicial", explican los expertos.

Los síntomas suelen comenzar de forma abrupta y las convulsiones también son relativamente frecuentes en este tipo de cáncer. Entre los síntomas se incluyen:

Dolores de cabeza.

Convulsiones (ataques).

Náuseas, vómitos y somnolencia persistentes.

Cambios mentales o de comportamiento, como problemas de memoria o cambios en la personalidad.

Debilidad progresiva o parálisis en un lado del cuerpo.

Problemas de visión o del habla.

Los tumores en zonas específicas pueden causar síntomas más inusuales:

Los tumores del lóbulo frontal pueden causar cambios de humor y personalidad, así como debilidad asimétrica y convulsiones que causan espasmos.

pueden causar cambios de humor y personalidad, así como debilidad asimétrica y convulsiones que causan espasmos. Los tumores del lóbulo temporal pueden causar déjà vu, sabores y olores extraños, así como disociación y pánico. Las convulsiones pueden hacer que los pacientes tengan una mirada ausente, mastiquen, traguen o hagan movimientos con las manos. La memoria y el habla también pueden verse afectados.

pueden causar déjà vu, sabores y olores extraños, así como disociación y pánico. Las convulsiones pueden hacer que los pacientes tengan una mirada ausente, mastiquen, traguen o hagan movimientos con las manos. La memoria y el habla también pueden verse afectados. Los tumores del lóbulo parietal pueden causar pérdida de sensibilidad o fuerza en un lado. Las convulsiones pueden dificultar el habla o la comprensión.

pueden causar pérdida de sensibilidad o fuerza en un lado. Las convulsiones pueden dificultar el habla o la comprensión. Los tumores cerebelosos causan problemas de equilibrio y coordinación, deglución, visión doble y debilidad en las extremidades.

La extirpación quirúrgica sigue siendo la primera opción de tratamiento. Sin embargo, este tumor se parece mucho al tejido cerebral normal, lo que dificulta su extirpación completa. La radioterapia rara vez cura el glioblastoma, pero los estudios muestran que duplica la supervivencia media de los pacientes.