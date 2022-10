Comer durante la noche está relacionado con sentimientos como la depresión y la ansiedad

Que la comida influye en nuestro estado de ánimo no es nuevo. Muchas veces, cuando una persona tiene hambre siente enfado, algo que se suele pasar (o al menos rebajar) cuando come. Ahora, un nuevo estudio sostiene que las comidas pueden afectar a la salud mental dependiendo de a qué hora las ingiramos.

La investigación, publicada en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', ha sido llevada a cabo por el hospital Brigham and Women, de la Universidad de Harvard. Han estudiado que la comida, según se consuma de día o de noche, puede interferir en los niveles de depresión y el estado de ánimo de las personas.

Para llegar a esta afirmación, los científicos diseñaron a un estudio en el que incluyeron a doce hombres y siete mujeres. Los 19 participantes se dividieron en dos grupos: el de la alimentación diurna y el de la nocturna, para los que se establecían rutinas de comida diferentes.

Después, los participantes del grupo nocturno se sometieron a un protocolo de desincronización forzada con poca luz durante cuatro "días" que duraban 28 horas. De esta manera, para el cuarto "día" sus ciclos de vida se habían invertido 12 horas, simulando el trabajo nocturno y provocando una desalineación circadiana.

Mientras este grupo imitaba la vida de los trabajadores nocturnos, el grupo diurno mantuvo los días de 24 horas y las comidas durante el día. Además, el equipo evaluó los niveles de ánimo similares a la depresión y la ansiedad de todos los participantes cada hora para identificar las diferencias entre ambos grupos.

Tras llevar a cabo el experimento, el equipo científico observó que el horario de comidas afectó "significativamente" a los niveles de ánimo de los participantes. Especialmente en el grupo de las comidas nocturnas, cuyos niveles de depresión aumentaron un 26 % y los de ansiedad, un 16 %.

"Nuestros hallazgos proporcionan evidencia del momento de la ingesta de alimentos como una estrategia novedosa para minimizar potencialmente la vulnerabilidad del estado de ánimo en personas que experimentan una desalineación circadiana, como las personas que trabajan por turnos, experimentan desfase horario o sufren trastornos del ritmo circadiano", comenta el autor Frank AJL Scheer al hospital Brigham and Women.

Sin embargo, los resultados de este estudio pueden ser cuestionables, ya que la muestra fue pequeña y el tiempo de estudio (cuatro días aproximadamente), bastante breve. El equipo científico admite que se requieren "estudios futuros en trabajadores por turnos [...] para establecer firmemente si los cambios en el horario de las comidas pueden prevenir su mayor vulnerabilidad del estado de ánimo", señala Scheer.

