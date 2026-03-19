Astenia primaveral: ¿Por qué nos sentimos más cansados al inicio de la primavera?

Con la llegada del buen tiempo, muchas personas esperan sentirse con más energía. Sin embargo, a algunas les ocurre justo lo contrario: aparecen el cansancio, la falta de motivación o los problemas para dormir. Este fenómeno se conoce como astenia primaveral.

La astenia primaveral no es una enfermedad, sino un conjunto de síntomas que pueden surgir durante el cambio de estación, especialmente al pasar del invierno a la primavera. Se cree que está relacionada con la adaptación del organismo a factores como el aumento de las horas de luz, la subida de las temperaturas y los cambios hormonales.

Entre los síntomas más comunes están el cansancio generalizado, la somnolencia durante el día, la falta de energía o motivación, la irritabilidad y los problemas de concentración. También pueden aparecer alteraciones del sueño, ansiedad, pérdida de apetito o dolores de cabeza.

¿Por qué ocurre?

Aunque no hay una causa única, los expertos apuntan a que el cuerpo necesita tiempo para adaptarse a los cambios ambientales. La mayor exposición a la luz solar puede alterar ritmos biológicos y la producción de hormonas como la melatonina (relacionada con el sueño) o la serotonina (vinculada al estado de ánimo).

La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, la astenia primaveral desaparece por sí sola en unas pocas semanas.

Los especialistas recomiendan mantener hábitos saludables (dormir bien, llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio) para ayudar al cuerpo a adaptarse mejor a esta nueva estación.