Canarias recibirá el crucero con hantavirus: ¿supone un riesgo para España?

El crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote de hantavirus, se dirigirá finalmente a las Islas Canarias, donde será acogido bajo supervisión sanitaria. Así lo ha confirmado la Organización Mundial de la Salud, que trabaja junto a las autoridades españolas para gestionar la llegada del barco.

Según la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, España llevará a cabo una investigación epidemiológica completa, además de una desinfección integral del buque y una evaluación del riesgo de los pasajeros y la tripulación.

El organismo ha confirmado también un segundo caso positivo por laboratorio y eleva a siete el número total de afectados desde que el barco zarpó el pasado 1 de abril con 147 personas a bordo. De ellos, tres han fallecido, uno permanece en estado crítico y otros tres presentan síntomas leves. El origen del brote continúa bajo investigación.

La llegada del crucero a territorio español ha suscitado dudas sobre el posible riesgo para la población. Sin embargo, la propia OMS ha sido clara: "teniendo en cuenta la información actual y la forma en que se propaga el hantavirus, el riesgo para la población global es bajo".

Los expertos coinciden en esta valoración. El hantavirus no se transmite fácilmente entre personas, sino que suele contagiarse por contacto con secreciones de roedores infectados. Por ello, los brotes suelen estar asociados a exposiciones concretas.

En este sentido, la gestión del caso en Canarias se centrará en medidas de control muy específicas: identificación de posibles casos, aislamiento de personas con síntomas, seguimiento de contactos y revisión de las condiciones ambientales del barco.

Mientras avanza la investigación, las autoridades sanitarias insisten en que no existe, con los datos actuales, un riesgo significativo para la población.