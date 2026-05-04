Prohibido usar crema solar en estas playas: qué hay detrás de esta medida

La crema solar es uno de los básicos imprescindibles para disfrutar de la playa sin riesgos, pero su uso empieza a estar limitado en algunos de los destinos más populares del mundo. El motivo no es sanitario, sino medioambiental: ciertos protectores contienen sustancias que pueden dañar gravemente los ecosistemas marinos y costeros.

Según el medio Daily Mail, varios países y territorios turísticos han comenzado a restringir o prohibir productos solares que incluyen compuestos químicos como la oxibenzona, el octinoxato o el butilparabeno. Aunque estos ingredientes son eficaces frente a la radiación ultravioleta, también se han relacionado con el blanqueamiento de los corales, la contaminación del agua y la alteración de hábitats especialmente sensibles.

Las medidas ya están en marcha en regiones del Caribe y en destinos como Costa Rica, México o Hawái, donde se busca reducir el impacto del turismo sobre la biodiversidad. En el caso de Costa Rica, no existe una prohibición total en playas públicas, pero sí se promueve activamente el uso de protectores "reef-safe" es decir, respetuosos con los arrecifes.

El precedente lo marcó Palaos, que en 2020 se convirtió en el primer país en vetar los protectores solares considerados tóxicos para los corales, centrando la prohibición en una docena de ingredientes. Poco después, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Aruba adoptaron medidas similares, mientras que Hawái implementó su propia regulación en 2021, extendiéndola incluso a la venta de estos productos.

Ante este escenario, surge la duda sobre qué alternativas existen. Una de las opciones que han ganado popularidad son los protectores solares orales, en formato de cápsulas elaboradas a partir de Polypodium leucotomos, un extracto vegetal al que se atribuyen propiedades antioxidantes y cierta protección frente a los efectos del sol.

Sin embargo, los expertos advierten de que estas soluciones no sustituyen a las cremas tradicionales. Aunque pueden aportar beneficios complementarios, no bloquean los rayos ultravioleta ni previenen las quemaduras. Tampoco protegen frente a riesgos a largo plazo como el envejecimiento prematuro de la piel o el cáncer cutáneo.