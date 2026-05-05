Cómo se contagió el hantavirus en el crucero: estas son algunas de las hipótesis

La Organización Mundial de la Salud ha elevado este martes a siete el número de personas afectadas por el brote de hantavirus detectado en el crucero de expedición MV Hondius, actualmente retenido frente a las costas de Cabo Verde. Desde el pasado 1 de abril, cuando zarpó el barco, han enfermado siete pasajeros: tres han fallecido, dos casos han sido confirmados por laboratorio y otros cinco se consideran sospechosos. Además, una persona permanece en estado crítico y tres presentan síntomas leves.

Con la investigación en marcha, la principal incógnita es cómo se produjeron los contagios en un entorno aparentemente controlado como un crucero. Los expertos coinciden en que se trata de un brote inusual, ya que este tipo de virus no suele propagarse en cadena entre personas.

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con secreciones de roedores infectados, como orina o heces, que pueden inhalarse en forma de partículas microscópicas. La transmisión de persona a persona es muy rara, lo que complica aún más explicar el origen del brote.

Una de las hipótesis que se manejan es que algunos pasajeros pudieran haberse expuesto al virus antes de embarcar, especialmente teniendo en cuenta que el viaje partió de zonas como la Patagonia argentina, donde existen variantes endémicas. Otra posibilidad es la presencia de un foco ambiental dentro del propio barco, como zonas contaminadas por roedores.

En esta línea, el Ministerio de Sanidad apunta a que los contagios podrían haberse producido tanto en la embarcación como durante alguna de las excursiones realizadas por los pasajeros. Incluso no se descarta que el médico del barco se haya contagiado tras un contacto estrecho con uno de los fallecidos, aunque este tipo de transmisión es excepcional.

Para esclarecer lo ocurrido, la OMS está llevando a cabo estudios epidemiológicos detallados y análisis genéticos del virus, con el objetivo de identificar su origen exacto y determinar si todos los casos están relacionados.

Mientras tanto, el crucero permanece a la espera de instrucciones sanitarias, y no se descarta su traslado a otro puerto para facilitar la atención médica.