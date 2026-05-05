Llega el máximo de la lluvia de estrellas Eta Acuáridas: cuándo y cómo verla

Esta noche el cielo nocturno ofrece uno de los espectáculos astronómicos más esperados del mes: el pico de actividad de las Eta Acuáridas, una lluvia de estrellas fugaces que podrá observarse durante la madrugada del 5 al 6 de mayo.

Según el Instituto Geográfico Nacional, el mejor momento para disfrutar del fenómeno será en las horas previas al amanecer. El radiante (punto del cielo desde donde parecen surgir los meteoros) comenzará a ser visible alrededor de las cuatro de la madrugada y ganará altura conforme avance la noche, lo que mejora las condiciones de observación.

Lluvia de estrellas Eta Acuáridas | EFE

Las Eta Acuáridas forman parte de una lluvia de meteoros activa cada año entre el 19 de abril y el 28 de mayo. Su origen está en los restos del Cometa Halley, uno de los más conocidos. Cuando la Tierra atraviesa la nube de partículas que este cometa ha ido dejando en su órbita, pequeños fragmentos entran en la atmósfera y se desintegran por la fricción, generando el característico brillo de las estrellas fugaces.

Este fenómeno presenta una actividad notable, con una tasa estimada de entre 40 y 85 meteoros por hora, que además se desplazan a gran velocidad, alcanzando unos 66 kilómetros por segundo. Aunque su observación es más favorable en zonas cercanas al ecuador y en el hemisferio sur, también puede disfrutarse desde latitudes como la península ibérica.

Sin embargo, las condiciones de este año no serán las más favorables. La Luna dificultará la visibilidad al iluminar el cielo nocturno. Aun así, los expertos recomiendan buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, con horizontes despejados y sin obstáculos como edificios o montañas.