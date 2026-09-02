Así sería un tsunami en España: olas de casi 3 metros en algunos puntos de la costa

Los terremotos recientes de Granada y los episodios de meteotsunami registrados en el Mediterráneo han vuelto a poner el foco en la actividad sísmica de nuestro país. Pero, ¿qué ocurriría si un terremoto submarino provocara un tsunami?

Un estudio publicado en Pure and Applied Geophysics analizó este escenario mediante una simulación. Los investigadores han planteado qué sucedería si la falla de Averroes, situada bajo el mar de Alborán, provocara un terremoto de magnitud 7.

El movimiento del fondo marino podría desplazar una gran cantidad de agua y generar olas hacia el litoral mediterráneo. Según el modelo, Balerma, en El Ejido (Almería), sería una de las zonas más afectadas.

Una falla en movimiento

La falla de Averroes se desplaza unos cuatro milímetros al año hacia el norte y su actividad ha sido estudiada durante miles de años. El modelo muestra que los efectos de un posible tsunami no serían iguales en toda la costa: dependerían de la distancia a la falla y de la configuración del fondo marino.

En algunos puntos, la simulación contempla olas de casi tres metros, además de fuertes corrientes que podrían causar daños en infraestructuras cercanas al litoral.

Pero hay algo importante: el estudio no predice que vaya a producirse un tsunami ni permite saber cuándo ocurriría. Se trata de un escenario hipotético que sirve para conocer qué zonas podrían ser más vulnerables y mejorar la preparación ante un fenómeno de estas características.