¿Afecta el color de los ojos a la agudeza visual?

¿Realmente afecta el color de los ojos a cómo vemos? ¿Vemos mejor si tenemos los ojos claros u oscuros?

La respuesta a estas preguntas es que no, no vemos ni mejor ni peor dependiendo del color de nuestros ojos. Sin embargo, aunque no afecte a la agudeza de la visión, si lo hace a la sensibilidad de los ojos ya que las personas con un color de ojos claro experimentan más molestias frente a la luz directa. La explicación ante este hecho reside en la densidad de melanina del iris. Cuanta menos melanina, más claros serán los ojos, lo que hará que se absorba peor la luz. Las personas con ojos oscuros absorberán mejor los rayos de luz, lo que hará que esta no rebote en el fondo de ojo.

La consecuencia de este mayor grado de melanina es que se reduce el efecto de resplandor y hará que las personas con ojos oscuros vean mejor en situaciones de luz más intensa, como en las puestas de sol o conduciendo de noche. Las personas de ojos claros, por el contrario, cuentan con menos protección a la hora de dejar pasar la luz a través del iris.

La mejor solución para estas personas a las que la luz solar directa les supone una gran molestia es contar con la protección ocular que brindan unas gafas de sol con una buena protección ultravioleta. Debido a lo peligrosa que puede ser la luz directa en los ojos, es importante comprobar que las gafas de sol que compramos están homologadas.

En España, la normativa europea UNE- EN 1836 de 2006 contempla unos estándares que obliga a las gafas a pasar por pruebas de mecánica y de espectrofotómetro para analizar cuánta luz ultravioleta dejan pasar. Sabremos si nuestras gafas han pasado este control si cuentan con el marcado CE.

