YouTube cambia el sistema para saltar los anuncios en la plataforma

Nuevos movimientos por parte de Google. Si utilizas YouTube de forma habitual, habrás notado que el botón Saltar ha cambiado completamente. Pues no es algo puntual y parece que será el nuevo sistema.

Hasta ahora, siempre había habido una cuenta regresiva antes de que apareciera el botón saltar. El típico aviso de que puedes saltar el vídeo en 5 segundos y estabas informado del tiempo. Pero Google ha decidido cambiar el diseño y apostar por una barra que se va completando a medida que pasa el tiempo estipulado antes de poder saltar el anuncio en YouTube.

Así que, ya nos podemos despedir del temporizador de cuenta regresiva que nos ha acompañado en los últimos años. Además, parece que la versión de escritorio también se está adaptando, por lo que no será un cambio que solo llega a Android e iOS.

Tranquilo, podrás seguir saltándote algunos anuncios de YouTube

Como hemos dicho, ya no sale el temporizador, sino una barra que hasta que no se complete no mostrará el botón Saltar. Y en declaraciones a The Verge, Google ha dejado claras las razones para este cambio en un elemento tan importante

YouTube será capaz de detectar canciones y caras generadas por IA | Unplash

El portavoz de YouTube, Oluwa Falodun, dice que: "En los anuncios saltables, el botón aparece después de 5 segundos de reproducción, como siempre.” Dejando claro que YouTube seguirá permitiendo saltar algunos anuncios, solo que ya no muestra la cuenta regresiva. El motivo de este cambio es sencillamente estético y visual. A Google le gusta más este formato, ya que reduce elementos que pueden distraer al espectador del anuncio, por lo que prefieren esa franja amarilla que se carga mientras ves el anuncio y que luego aparezca el botón de saltar.

Por lo que he podido comprobar, esta nueva forma de mostrar la opción de saltar los anuncios en YouTube ya empieza a estar disponible en algunos países, pero por lo menos en mi teléfono sigue apareciendo el diseño de siempre, igual que en las versiones escritorio de la plataforma.

Por lo que habrá que esperar unas semanas a que Google implemente este cambio en el botón de saltar los anuncios de YouTube, para que llegue a todos los usuarios de este servicio de streaming.