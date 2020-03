La publicidad es algo que todos tenemos interiorizado que forma parte de YouTube. No hay vídeo que al principio o al final (o durante) no emita unos cuantos anuncios de esos que permiten a los youtubers hacerse de oro cuando contabilizan sus visualizaciones y suscriptores por millones. Aunque bien pensado, si tienes un plan de pago mensual de Google, no sabrás de lo que te estamos hablando.

El caso es que todos esos anuncios que nos tragamos de forma paciente hasta que comienza el contenido que queremos ver, han sido eliminados por YouTube para una serie de contenidos muy específicos: los que tienen que ver con la crisis mundial que se está viviendo alrededor del coronavirus o, mejor dicho, el Covid-19.

Es bien sabido que en este terreno, son muchos los youtubers que están aprovechando el tirón para realizar todo tipo de contenidos. Los que viven en zonas especialmente golpeadas por el virus, por ejemplo, retransmiten el día a día de esas cuarentenas obligatorias que, por ejemplo, han tenido en Wuham y, ahora, en Italia, mientras que otros optan por cuestiones más frívolas como dedicarle una canción al virus, o simular situaciones de emergencia que no hacen ninguna gracia. Otros youtubers, sin embargo, no buscan la visualización fácil aprovechando la polémica y prefieren informar con rigor, pero también es cierto que son los menos.

LaSexta Noticias Fin de Semana (01-03-20) Coronavirus: 56 casos positivos del COVID-19 en España | atresplayer.com

Sea como fuere, YouTube ha decidido eliminar cualquier viso de monetización en todos estos vídeos por lo que, ni nosotros tendremos que esperar a que concluyan los anuncios, ni el creador a que su cuenta bancaria engorde a costa de un problema muy serio que preocupa a muchas personas en todo el mundo.

Los creadores, en desacuerdo

Como era de esperar, algunos youtubers no están muy de acuerdo con esta medida y lo han hecho saber a través de sus redes sociales. Algunos han aprovechado para colarse entre los vacíos legales de la prohibición y han empezado a saltarse esa desmonetización de las maneras más inverosímiles. Por ejemplo, hay creadores que han optado por no mencionar en ningún momento la palabra "coronavirus" y, para explicar cuestiones sobre cómo se está propagando, han recurrido a símiles de PC. Por ejemplo, explicando cómo saltaría el agente infeccioso de la memoria al disco duro, y de ahí a otra parte del ordenador. Ahora sustituid esos componentes por nombres de países y tendréis, de verdad, cuál es el tema del que están hablando.

Con ese simple movimiento, impiden que desde YouTube desmoneticen el vídeo y pueda ingresar lo que le corresponde por los miles, o millones, de views que consiga. Evidentemente, como en cualquier medida tan radical como la tomada por la plataforma de streaming, acaban pagando justos por pecadores: es decir, que quienes sí buscan informar con rigor y su trabajo sí merece una recompensa económica por el valor que tiene, deben trabajar gratis por el oportunismo de los que frivolizan o, en el peor de los casos, se mofan o ridiculizan la crisis del Covid-19.

Aun así, lo que sí va a conseguir YouTube con esta medida y es de reconocer, es que se verá reducida la cantidad de informaciones interesadas, y muchas veces falsas, que llegan a nuestra bandeja de tendencias de la aplicación.