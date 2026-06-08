Apple presenta Siri AI, una auténtica revolución para iOS 27 potenciada por Gemini

Desde hace meses sabíamos que Apple había llegado a un acuerdo con Google para que Gemini fuera el núcleo del nuevo Siri, y dejar así de una vez por todas, de lado las dudas con el asistente de voz. Y es que fue en el WWDC de 2024 cuando Apple presentó Apple Intelligence, y con él a su primer Siri vitaminado, pero este nunca llegó tal y como lo había anunciado, y fue un fiasco absoluto, tan siquiera la colaboración con OpenAI pudo ayudar a Apple. Ahora con ese acuerdo con Google a pleno rendimiento, sí que han presentado un nuevo Siri de verdad, que llegará con todo su potencial a iOS 27n el WWDC 2026, su conferencia de desarrolladores.

Una auténtica revolución para los iPhone

Esta nueva versión de Siri básicamente introduce todo ese potencial que ofrece el núcleo de Google Gemini, y brinda a los usuarios de iPhone funciones realmente útiles y un cambio completo de paradigma en la relación del usuario con el asistente de voz. Siri AI está diseñada para comprender el contexto personal del usuario, poseer un amplio conocimiento del mundo y mantener una consciencia activa de lo que ocurre en la pantalla del dispositivo.

Como es habitual, aunque Tim Cook es el maestro de ceremonias en el WWDC, y esta ha sido su última aparición como CEO de Apple, ha sido Craig Federighi, uno de los que más sonaban para sucederle, quien al frente del software e ingeniería de la compañía ha presentado las novedades del nuevo Siri AI. Ahora el asistente puede buscar información específica dentro de los mensajes, correos electrónicos y fotos de cada uno de los usuarios en todo momento.

Ha puesto ejemplos como pedirle a Siri que encuentre una recomendación de restaurante enviada por un amigo en un mensaje, que recupere el número de confirmación de un hotel de un correo antiguo, o que busque fotos de un viaje reciente, todo ello con total naturalidad, como si estuviéramos hablando con el asistente como si de una persona de carne y hueso se tratara.

El nuevo Siri AI en el ecosistema de Apple | Apple

El nuevo Siri AI también es consciente de lo que ocurre en la pantalla del iPhone o del iPad, de tal forma que podemos preguntarle por cuál es ese lugar que aparece en un post de Instagram o Facebook. El nuevo Siri AI analizará la pantalla haciendo una captura, y nos dirá exactamente qué es y dónde está, mostrándolo directamente en Apple Maps.

Si recibimos un mensaje sobre una comida con amigos, podemos pedir a Siri ideas sobre qué llevar y añadirlo directamente la receta a la aplicación de Notas. Incluso podemos mantener conversaciones continuas con preguntas de seguimiento y ofreciendo información actualizada de la página web.

Ahora vamos a tener también nuevas formas de invocar a Siri AI, por ejemplo, podemos deslizar hacia abajo el dedo desde la isla dinámica o usar el botón lateral para que se inicie el asistente de voz. También Siri AI se integra en la cámara de fotos del iPhone, por ejemplo, permitiendo apuntar su cámara para realizar acciones como dividir una cuenta usando Apple Cash, como se filtró hace unos días, u obtener información nutricional de un plato de comida.

Comaprtiendo gastos al escanear un ticket con Siri AI | Apple

También llegan nuevas funciones de escritura para poder sacar todo el partido a la nueva inteligencia de Siri, todas ellas integradas en el sistema operativo. Ahora podemos pedirle a Siri puede redactar un borrador desde cero o editar un texto existente. Al redactar en aplicaciones como Correo o Mensajes, Siri puede reflejar el tono y la puntuación que utilizamos habitualmente con cada destinatario específico. Y no hay que preocuparse por si tenemos algún desliz, ya que Siri puede corregir de manera automática la ortografía mientras escribimos y de paso nos ofrece sugerencias para mejorar la forma en que redactamos.

Y para rematar, Apple ha anunciado que habrá una app dedicada para Siri, como por ejemplo existen ya las de Gemini, ChatGPT o Claude para chatear directamente con la IA, en ella encontraremos sincronizadas todas nuestras conversaciones gracias a la nube de iCloud. Y sí, Apple ha confirmado que toda la ejecución del nuevo Siri AI se desarrolla dentro de sus smartphones, y que nada de lo que preguntemos a la IA será leído por nadie ni quedará pululando por los servidores de nadie.

El nuevo Siri AI llega en primer lugar a aquellos que cuenten con los nuevos iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 y visionOS 27 en su versión beta, que se acaban de liberar ahora. Pero que no será hasta el próximo mes de septiembre, cuando lleguen en sus versiones finales y estables a los dispositivos de los usuarios.