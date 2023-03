WhatsApp: toma el control de los chats con estas funciones

Estar siempre conectados e informados de lo que sucede a nuestro alrededor no solo es posible, es algo que no incluso es difícil de evitar. Gracias a los datos móviles tenemos acceso a cualquier cosa desde cualquier sitio. Esto se aplica también a las notificaciones y los mensajes de las apps de mensajería instantánea. Aunque tenemos algunas herramientas que permiten gestionarlas, a continuación, hacemos repaso de las funciones que incluye WhatsApp para gestionar nuestros mensajes.

Toma el control de tus conversaciones

WhatsApp es por mérito propio una de las aplicaciones que prácticamente usamos todos los días. No es extraño recibir más de un mensaje en diferentes chats e incluso llegamos a preocuparnos si pasa determinado tiempo y no ha llegado ninguno. Eso nos hace sospechar que algo está pasando con la cobertura o algo funciona mal. Pero existe una serie de herramientas y funciones con las que podemos gestionar nuestros mensajes hasta el punto de sólo recibir los que queramos en cada momento.

Con el paso del tiempo vamos acumulando conversaciones y grupos, la mayoría hace meses e incluso años que no escribimos ni recibimos ni un solo mensaje, por lo que es el momento de quitarlo de la lista de chat. Algunos de estos, no queremos simplemente borrarlos, ya sea por el contenido de los mensajes o por valor sentimental, pero existe otra forma de que no aparezcan en la lista como conversaciones activas es archivándolos. De este modo podemos rescatarlos en el momento que creamos conveniente.

Gestionando los mensajes de WhatsApp | TecnoXplora

Unas veces de forma voluntaria y otras no tanto, formamos parte de conversaciones grupales. Estos foros se crean con un propósito, pero al final terminan teniendo un uso distinto e incluso no interesarnos lo más mínimo lo que se debate en ellos. Si nos hemos cansado de recibir mensajes y notificaciones de estos grupos podemos abandonarlos de forma silenciosa y sin dejar rastro de ello. Podemos abandonarlo de forma privada y sin necesidad de notificarlo a nadie.

Otra alternativa es silenciar las notificaciones de estos chats ya sea en conversaciones individuales o grupales, podemos silenciar las notificaciones por un espacio de tiempo determinado estos van desde las 8 horas, pasando por una semana o silenciadas para siempre. Aunque no recibiremos las notificaciones, seguiremos teniendo acceso a los nuevos mensajes.

Si no queremos que nadie sepa si estamos o no en línea o si hemos leído sus mensajes, también tenemos opciones al respecto. En el primer caso, tenemos la opción de seleccionar qué contactos de nuestra lista pueden ver si estamos o no disponibles en cada momento. Así podremos responder a los mensajes urgentes. Por otro lado, desactivando la confirmación de lectura de los mensajes, nadie sabrá si los has leído o no, aunque tampoco sabrás si el resto de usuarios ha recibido y leído tus mensajes.

Por último, si no quieres llenar la memoria de tu móvil con las fotos y vídeos que te envían tienes la opción de desactivar el guardado automático en tu móvil de este modo todo lo que recibas se quedará únicamente en el chat.