La edición de mensajes en WhatsApp nos desvela más detalles

No es la primera vez que hablamos de la posibilidad de editar mensajes ya enviados en la app de mensajería de Meta. La realidad es que puede convertirse en una de las características más importantes de la aplicación de cara a los próximos meses, y en toda su historia. Y poco a poco se van conociendo más detalles de ella, como los que han salido ahora a la luz y que nos dan una idea de lo que será capaz de ofrecer esta funcionalidad. Concretamente está siendo una vez más la versión beta la que está mostrándonos detalles clave sobre cómo funcionará esta edición de mensajes, que sin duda será polémica.

Así se verá un mensaje editado

En la imagen que han compartido ahora desde WaBetaInfo se puede comprobar cómo se verá un mensaje que se ha editado dentro de un chat. Concretamente lo que se puede apreciar en esta ocasión es que se ha recibido un mensaje en el chat que ha sido editado posteriormente a su envío. Pues bien, lo que se puede ver en la imagen es que si recibimos uno de estos mensajes y no hemos actualizado a la última versión de la app, no va a ser posible leer el mensaje editado hasta que lo hagamos. Algo que tiene sentido y ha pasado ya con otras características de la aplicación, que no han sido compatibles para versiones anteriores de las aplicaciones.

Esto se ha dejado ver concretamente en la versión beta de WhatsApp para iOS, la versión 23.4.0.70. Y tiene sentido, porque una característica de este calado lo normal es que no funcione en una versión que pueda ser más antigua. Por otro lado lo que hemos conocido hasta ahora nos ha desvelado algunos aspectos clave de cómo funcionan estos mensajes editados, una característica que sin duda podría ser polémica en su momento, con unas características que pueden alterar el sentido de los chats de forma diferida si no estamos muy atentos. Al menos parece que va a ser una función donde las modificaciones no se van a mostrar de manera fantasma, sin que nos enteremos.

Sino que cuando alguien edite un mensaje a posteriori de haber sido enviado, se encontrará con un mensaje de que este ha sido editado, y será incluso posible acceder a un historial de cambios de ese mensaje. Por lo que podremos ver las distintas fases por las que ha pasado el mensaje antes de llegar a su estado actual. Algo básico para entender el contexto de los cambios. Y que en el caso de haberse modificado un mensaje inapropiado por lo que sea, pueda ser posible conocer el origen real del mensaje y su significado. De todas formas, es una función que de momento no está activa, aunque sí presente en su código fuente. Habrá que esperar semanas a que llegue a la beta, y seguramente meses hasta que esta polémica función esté disponible para todos los usuarios. Desde luego puede ser unos de los cambios más trascendentes dentro de la app de mensajería.