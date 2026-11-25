Vivimos en una era en la que la tecnología y las aplicaciones se adaptan al usuario. Una de las consignas que los desarrolladores de Meta han tenido en cuenta a la hora de actualizar la app de mensajería. Una necesidad que se queda patente en una de sus últimas novedades, el “botón de volver a llamar”

Nuevo botón de WhatsApp: "Volver a llamar"

Quizás sea una de las incorporaciones más visuales e interactivas de las que recientemente se han implementado. Con ella se simplifican las comunicaciones, unificando la experiencia con el lenguaje visual. A continuación, te contamos en qué consiste y cómo activarlo.

Así es el botón de volver a llamar. | TecnoXplora

Hasta ahora, al recibir una llamada perdida, recibimos una notificación a la que podemos acceder desde la barra de notificaciones en la parte superior de la pantalla o consultando el registro de llamadas.

De manera que para contactar con la persona que nos ha llamado, era indispensable abrir la app de mensajería para pulsar en la notificación e iniciar la comunicación. Al que ahora ya es necesario con la llegada de este botón verde.

Este acompaña a la notificación y permite devolver la llamada de una forma rápida y sencilla. A través de este botón, que en realidad se trata de un acceso directo a la app, comienza la marcación del número. Por lo que solo tenemos que esperar a que la otra persona atienda nuestra llamada. Este se integra a la perfección con la píldora y nos recuerda a las que encontramos en otras aplicaciones como las de mensajería.

Una nueva funcionalidad pensada para que el usuario no tenga que configurar su móvil para tener acceso a estas. Simplemente debemos asegurarnos de que tenemos la última versión de la app. En la última actualización de la app, encontramos esta nueva funcionalidad, aunque dejemos de tener en cuenta que esta se encuentra en pleno despliegue y poco a poco irá llegando a todos los usuarios. Los primeros en disfrutar de estas suelen ser los usuarios de la beta.

Una vez actualizada correctamente, debemos revisar los permisos de notificaciones para asegurarnos de que tenemos activas las notificaciones de las “llamadas perdidas”.

Un botón que no solo permite un ahorro de tiempo, al eliminar los pasos intermedios que debíamos realizar hasta ahora. Sino que además reducimos la interacción y los toques de pantalla al mínimo. Siendo ahora mucho más accesible y visual su interfaz, con la integración de un botón claro y directo, que nos ayuda a una mejor gestión de las comunicaciones.

Un nuevo rediseño de la interfaz con el objetivo de ser mucho más útil y cómoda. Lo que viene a confirmar que el diseño moderno no está reñido con la funcionalidad y una mejor experiencia tecnológica de usuario.